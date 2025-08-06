Erkılıç, her türlü olumsuzluğa, özellikle kuraklığa rağmen mercimek üretiminde önemli bir artış sağlandığını söyledi.

Erkılıç, “Her türlü olumsuzluğa rağmen, bu işi başardık, kuraklık gibi büyük bir soruna rağmen rekoltede ciddi artış var. İl Tarım Müdürlüğümüzden gelen bilgilere göre, geçen yıl 20.000 ton olan üretim bu yıl 27 bin tona ulaştı. Bu, 7 bin tonluk bir artış demektir, bu başarıyı daha da yukarılara taşıyacağız, markalaşma sürecinde mercimek, Yozgat’ın sembol ürünü olacak, bizi ekonomik olarak güçlendirecek olan da budur” dedi.

“Çiftçimiz Mutlu Olsun İstiyoruz”

Pazarlama aşamasına geçildiğini vurgulayan Erkılıç, “Şu anda üreticiden gelen bir şikâyet yok, geçen yıl sade bir vatandaş olarak 60 liraya aldığım mercimeğin bu yıl yeni sezon başlangıç fiyatı 90 lira oldu. Bu en düşük başlangıç fiyatıdır, paketlenmiş ürünlerde ise 134 liraya kadar yükselen fiyatlar söz konusu, bazı marketlerde 194 liraya kadar çıkan etiketler görülüyor. Bu fiyatların büyük kısmının doğrudan çiftçimizin cebine girmesini istiyoruz ki üretim devam edebilsin” ifadelerini kullandı.

“Tanıtımını İyi Yapmalıyız”

Mercimekte kalite standardının yükseldiğini ve sektörün profesyonelleştiğini belirterek Erkılıç, “Eskiden mercimeğin içinde taş çıkardı şimdi yediğimiz mercimekte bir tane taş bulamadım. Bu, ürünün iyi elendiğini ve sektörün düzgün çalıştığını gösteriyor. Osmanpaşa’da ‘Gurme’ adı altında bir teşkilat gördüm, Sorgun’da da benzer girişimler var. Yeni Fakülte bölgesinde ise 'Bozok' markasıyla üretim yapılıyor, bu ürünlerin başına ‘Yozgat’ ismini koymamız gerekiyor çünkü Yozgat’ın mercimeği farklı aromaya sahip” açıklamasını yaptı.

“İhtisaslaşmış Firmalar Da Rol Almalı”

Yerli üretimin artırılması gerektiğini belirten Erkılıç, “Üretimi artırdıkça Kanadalı mercimekler sahadan çekilecek, çiftçimiz gereğini yaptı. Şimdi sıra eleme ve paketleme işlemlerini yapacak sektörlerde, pazarlama ağının da kurulması gerekiyor. Bu işi tek başına yapabilecek girişimciler kadar, ihtisaslaşmış firmalar da rol almalı” şeklinde açıkladı.

Kamu kurumlarının ve kooperatiflerin yerli ürünlere destek vermesi gerektiğini söyleyen Erkılıç, “İl Tarım Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri, Atatürk Orman Çiftliği, Ankara’daki pazarlar ve belediye kooperatifleri bizden ürün alabilir. Bu kanallar bize yeter zaten Türkiye’nin mercimek üretiminin yüzde 38’ini biz karşılıyoruz, hedefimiz yüzde 100’e ulaşmak” dedi.

“Mercimeği De Yozgat Üretsin”

Mustafa Erkılıç, Yozgat’ın mercimekte Türkiye’nin tek üreticisi olması gerektiğini şu sözlerle ifade etti.

Ekılıç, “Nasıl ki şeftaliyi Bursa’ya, elmayı Amasya’ya bıraktıysak; mercimeği de Yozgat üretsin. Başka iller ya da ülkeler karışmasın” açıklamalarında bulundu.

Mercimeğin faydalarını anlatan Erkılıç, “Mercimek kolesterolü düşürür, kansere karşı faydalıdır ve et kadar protein içerir. Yozgat toprağına da en uygun bitki az su ister, hastalık yapmaz. Bu işin değerini anlatmalı, tanıtımını iyi yapmalıyız” diye konuştu.

Yeşil mercimeğin Yozgat yöresine katkılarına dair Erkılıç, “Yöremizin kalkınması adına verdiğimiz çabalara katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Her turlu hava muhalefetine rağmen yükselen yıllık ürün umudumuzdur aynı zamanda sağlığımıza faydalı Yozgat aromalı yeşil mercimeğe verilen önemin bağcılığa ve üzüm ürünlerine ve kaz yetiştiriciliğinde taşınması markalarımız adına umudumuzdur. Konular ekonomi kadar kültür ve sağlığıda ilgilendiriyor kurulacak sektör ve Sanayi kapsamı oldukça geniş. İlgililere destekler ziyadesiyle mevcuttur, mevzuatı takip etmeleri çok önemli” cümleleriyle konuşmasını sonlardı.