Çekerek Kaymakamlığı Konferans Salonu’nda Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü meslek elemanı Sosyolog Merve Er tarafından “Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele” hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Seminere Şefaatli ilçe jandarma komutanı, ilçe emniyet müdürü, mahalle ve köy muhtarları, kamu kurum ve kuruluş personelleri, müftülük personelleri, milli eğitimde görev yapan rehber öğretmenler ve lise öğrencileri katıldı.

Düzenlenen seminerde Sosyolog Merve Er, TUİK verilerine göre Yozgat’ın erken yaşta ve zorla evlilik konusunda Türkiye sıralamasında 20’nci il olduğunu ve bu kapsamda da bakanlık tarafından bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerine ağırlık verdiklerini ifade etti.

Eğitimde, Çocuk Hakları Nedir? Erken yaşta evlilik nedir? Dünya’da, Türkiye’de ve İlimizde erken yaşta evlilik oranları nedir? Neden kız çocukları erken yaşta evlendirilmekte? Erken yaşta ve zorla evliliğin sonuçları konularına değinildi. Erken yaşta ve zorla evliliğin sonrasında gerçekleşen sağlık problemlerine değinen Sosyolog Merve Er erken evliliğin kız çocukları için erken cinsel ilişki ve erken gebelik demek olduğunun altını çizdi.

Yapılan araştırmalarda adölesan gebeliklerde anne ve bebek ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu ifade eden Er, düzenlenen seminerde özellikle kız çocuklarının erken yaşta ve zorla evliliğin olumsuz sonuçlarının daha ağır bir şekilde deneyimlediğini belirtti. Haber Merkezi