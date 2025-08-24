Uygulanan bir ankete göre katılanlar, emeklilik yaşının ortalama 58 olması gerektiğini bildiriyor.

Uzmanlar, iş gücünden erken ayrılmayı umut ediyor olsanız da , bunun söylendiği kadar kolay olmadığını duyuruyor.

Empower’ın 2 Haziran’da 1001 yetişkinle yaptığı ankete göre, ankete katılım sağlayan insanlara “Emeklilik için kaç yaşında olmalısınız?” sorusu sorulduğunda ortalama 58 yanıt verildi.

Bu yaş mevcutta uygulanan emeklilik yaşından çok daha genç olarak ön plana çıktı. 2024 itibarıyla erkekler ortalama 64 yaşında, kadınlar ise 62 yaşında emekli oluyor.

Bu ortalama yaşlarda bile, çalışanlar emekli olmayı planlamamış olabilir.

Erken emekli olanların yüzde 46′sı sağlık sebepleri, yüzde 43′ü iş sorunlarını ve yüzde 20′si ailevi nedenleri öne sürdü. Sadece yüzde 21′i maddi olarak istikrarlı oldukları için erken emekli olduklarını söyledi.