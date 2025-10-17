Hükûmetin üzerinde çalıştığı yeni sosyal güvenlik reformu, Bağ-Kur’luların prim gün sayısını 9.000’den 7.200’e indirerek, SSK’lı çalışanlarla emeklilik koşullarında eşitlik sağlamayı hedefliyor.

Reformun Kapsamı Genişliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynaklarına göre, yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur’lu erken emeklilik hakkı elde edecek. Düzenlemenin özellikle şu grupları kapsaması bekleniyor:

Az sayıda çalışanı bulunan küçük işletme sahipleri

Vergi muafiyeti olan esnaflar

Basit usulde vergilendirilen kişiler

Kendi işini yapan bağımsız girişimciler

Bu kapsamda, mevcut sistemde 25 yıl hizmet ve 9.000 prim günü ile emekli olan Bağ-Kur’lular, yeni düzenlemeyle 20 yıl ve 7.200 prim günü üzerinden emekli olabilecek.

“Bağ-Kur’lular İçin 5 Yıl Erken Emeklilik Geliyor”

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya, reformun önemine dikkat çekerek, “Bağ-Kur’luların 9.000 gün prim ödemesi, SSK’lılara göre yaklaşık beş yıl fazla çalışmak anlamına geliyor. Bu farkın kaldırılması, sistemde adaletin sağlanması açısından büyük bir adım olacak” dedi.

Kaya ayrıca, düzenlemenin kapsamının genişletilmesi durumunda EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamındaki bazı Bağ-Kur’luların da bu fırsattan yararlanabileceğini belirtti.

EYT’liler Bu Düzenlemeden Yararlanabilecek mi?

Yeni yasa 8 Eylül 1999 öncesi sigortalıları da kapsarsa, bu durumda EYT’li Bağ-Kur’lular 9.000 gün yerine 7.200 gün primle emekli olabilecek. Ancak ilk aşamada düzenlemenin aktif prim ödeyen küçük esnaf ve çiftçilerle sınırlı kalması bekleniyor.

Hükûmet, EYT düzenlemesinin bütçeye getirdiği mali yükü dengelemek amacıyla yeni modeli kademeli olarak devreye almayı planlıyor.

Kadın ve Erkek İçin Prim Şartı Eşitleniyor

Reform kapsamında, prim gün şartı kadın ve erkek Bağ-Kur’lular için eşitlenecek:

Kadınlar: 7.200 prim günü – 58 yaş

Erkekler: 7.200 prim günü – 60 yaş

Yaş şartında herhangi bir değişiklik yapılmayacak; yalnızca prim yükü azaltılarak emeklilik süreci hızlandırılacak.

Prim Gününü Dolduran Yaşı Bekleyecek

Yeni sistemde prim gününü tamamlayanlar için yaş şartı geçerliliğini koruyacak.

1 Mayıs 2008 sonrası sigortalılar için:

Kadınlarda: 58 yaş,

Erkeklerde: 60 yaş,

Prim şartı: 9.000 → 7.200 gün (önerilen düzenleme sonrası)

Bazı meslek gruplarında yaş sınırının kademeli olarak 65’e kadar yükselebileceği belirtiliyor. Ancak prim indirimiyle, daha erken emeklilik imkânı doğacak.

Bağ-Kur ve SSK Hizmetlerinde Birleşme Adımı

Uzmanlara göre, prim günlerinin eşitlenmesiyle birlikte Bağ-Kur ve SSK arasında hizmet birleştirme süreci sadeleşecek.

Mevcut sistemde iki kurum için farklı hesaplama yöntemleri uygulanırken, yeni model bu karmaşayı ortadan kaldırarak SGK işlemlerini hızlandıracak.

3600 Günle Kısmi Emeklilik Hakkı Devam Ediyor

Yeni reform dışında kalan sigortalılar için 3600 prim günüyle kısmi emeklilik hakkı sürecek.

Kadınlar: 15 yıl sigortalılık, 3600 prim günü, 50–58 yaş

Erkekler: 15 yıl sigortalılık, 3600 prim günü, 55–60 yaş

Kademeli geçiş tarihleri ise 23 Mayıs 2002 – 23 Mayıs 2014 arasında değişiklik gösteriyor.