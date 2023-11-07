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Erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin listesinin yeniden yayımlandığı ve bu kapsamda kamu, maden, havacılık, sağlık ve öğretmenlik gibi sektörlerde çalışanların erken emekli olabilecekleri yönündeki iddiaların ardından SGK, resmi bir açıklama yaptı.

SGK'nın açıklamasına göre, 5510 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesi uyarınca belirtilen işyerlerinde ve işlerde çalışanlar, fiili hizmet süresi zammı kapsamından yararlanabilmektedir. Ancak, mevcut kanun hükmüne göre herhangi bir yeni kanuni düzenleme veya değişiklik yapılmamıştır.

Açıklamada, fiili hizmet süresi zammının belirlendiği Kanunun 40’ıncı maddesinin kapsamının, Anayasa Mahkemesi kararları, Avrupa Birliği ve gelişmiş ülke uygulamaları, iş sağlığı, iş güvenliği ve teknolojik gelişmeler gibi faktörler dikkate alınarak oluşturulduğu ifade edildi. Bu kapsam içerisinde çalışanların yaşam beklentisi ülke ortalamasının altında kalan iş kolları özel olarak ele alınmıştır.

Dolayısıyla, öğretmenler, sağlık çalışanları, maden işçileri, havacılık sektöründe çalışanlar ve kamu sektöründe görev yapan çalışanlar için erken emeklilik hakkı verilip verilmeyeceğine dair herhangi bir yeni düzenleme yapılmamıştır.

SGK'nın bu açıklaması, söz konusu meslek gruplarının erken emeklilik hakkının genişletilmediğini ve mevcut kanuni düzenlemelerin geçerliliğini koruduğunu belirtmektedir.