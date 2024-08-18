Erkan Taş Kimdir

Erkan Taş, Türk yağlı güreşinin parlayan yıldızlarından biridir. 2000 yılında Sinop'ta dünyaya gelen Taş, güreş kariyerine genç yaşlarda başlamış ve kısa sürede önemli başarılara imza atmıştır. Başpehlivan Mustafa Taş ile baba tarafından kuzen olan Taş, güreş dünyasında adından sıkça söz ettirmektedir.

KARİYERİNİN ÖNE ÇIKAN ANLARI

2018: Elmalı'da düzenlenen Deste Küçük Boy Güreşleri'nde ikinci olarak Deste Orta Boy'a yükseldi.

2019: Kırkpınar'da Deste Orta Boy'da ikinci olarak Deste Büyük Boy'a terfi etti.

Pandemi Dönemi: Pandemi nedeniyle yaş sebebiyle Küçük Orta Küçük Boy'a geri döndü.

2021: Kumluca'da K.O. Küçük Boy'da birinci olarak Küçük Orta Büyük Boy'a yükseldi. Aynı yıl Kırkpınar'da K.O. Büyük Boy'da son 16'ya kalarak Büyük Orta Boy'a terfi etti. Ayrıca Elmalı'da Büyük Orta Boy'da birinci olarak Başaltı'na yükseldi.

2024: 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başaltı Boy'da birinci olarak başpehlivanlığa yükseldi.

2024 itibarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi (ASAT) Kulübü'nde mücadele etmektedir. Baş Boy'a yükseldikten sonra katıldığı ilk güreş olan 25. Kumru Düzoba Yağlı Güreşleri'nde üçüncülük elde ederek ilk kez kürsüde yer aldı.

Erkan Taş'ın gösterdiği bu büyük başarılar, onun yağlı güreş dünyasında ne denli yetenekli ve kararlı bir sporcu olduğunu ortaya koymaktadır.