Son günlerde sosyal medyada "Ekrem Abi" olarak tanınan Erkan Özmen, dolandırıcılık faaliyetleriyle gündeme bomba gibi düştü. Kullanıcılar, Erkan Özmen'in kim olduğunu ve ne tür eylemler gerçekleştirdiğini merak ediyor. Peki, Ekrem Abi olarak bilinen Erkan Özmen kimdir?

EKREM ABİ (ERKAN ÖZMEN) KİMDİR?

Gerçek adıyla Erkan Özmen, internet üzerindeki Twitch ve YouTube platformlarında kullanıcıları kendine çekerek para yatırmalarını sağlamak amacıyla çeşitli yöntemler kullanan bir şahıstır. Özmen, bu yöntemi kullanarak, kullanıcıların yatırdığı paralardan kazanç sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bahis sitelerini de dolandırmaktadır.

Sosyal medya ve bahis dünyasında tanınan Ekrem Abi’nin gerçek adı Erkan Özmen’dir. Sakarya doğumlu olan Özmen, 1984 yılında dünyaya gelmiştir ve şu anda Karadağ’da yaşamaktadır. Özmen, sosyal medya kariyerine PUBG oyun turnuvalarına katılarak başlamış ve kısa sürede yetenekleriyle dikkat çekmiştir. Bu başarı, onun sosyal medyada tanınmasını sağlamış ve geniş bir izleyici kitlesi kazanmasına yol açmıştır.

YAŞI VE DOĞUM YERİ

1984 yılında Sakarya’da doğan Erkan Özmen, 2024 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

EKREM ABİ NASIL ÜNLÜ OLDU?

Erkan Özmen, kariyerine PUBG oyunları oynayarak başlamış ve yasal PUBG turnuvalarına katılmıştır. Ancak PUBG yayınlarından beklediği başarıyı elde edemeyince, yasal olmayan bahis ve casino sitelerine yönelerek yeni bir gelir kapısı bulmuştur. Özmen, profesyonel bir dolandırıcı olarak, bahis siteleriyle yaptığı anlaşmalarla haksız kazanç sağlamaktadır.

EKREM ABİ'NİN FİYAT POLİTİKASI

Ekrem Abi, bahis siteleriyle aylık anlaşmalar yaparak, bu sitelerin reklamını yapmaktadır. Örnek olarak, Skype üzerinden sunduğu fiyat tekliflerindekilerden biri şudur: Reklam listesinde birinci sıraya 35.000 dolar, ikinci sıraya ise 20.000 dolar talep etmektedir. Ancak fiyatlar, bahis sitelerinin büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilmektedir. İkinci sırayı bazen 10.000 dolara da vermektedir. Bu süreçte kaybeden taraf genellikle yatırım yapan kullanıcılar olmaktadır. Ekrem Abi, sitelerin güvenilir olduğuna dair yanıltıcı bilgiler vererek Telegram grubunda kullanıcıları aldatmakta ve sitelerle anlaşarak kullanıcılara 50 TL - 100 TL gibi bonuslar sunmaktadır.

EKREM ABİ NEREDE YAYIN YAPIYOR?

Ekrem Abi, yalnızca kendi kullanıcılarını değil, aynı zamanda bahis sitelerini de dolandırmada ustadır. Sahte Skype adresleri kullanarak bahis siteleriyle iletişime geçmektedir. Bu sahte adres üzerinden anlaşmalar yaptıktan sonra ödemeleri alarak site çalışanlarını Skype üzerinden engellemektedir. Daha sonra gerçek Skype hesabı üzerinden siteye ulaşarak, "Adımı kullanarak sizi dolandırmışlar" şeklinde bilgi vererek durumu açıklamaktadır.

EKREM ABİ GENÇLER VE BAHİS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Erkan Özmen, sosyal medya üzerindeki etkisi ve bahis yayınları ile gençler arasında önemli bir popülerlik kazanmıştır. Ancak, bahis oyunlarına gençlerin özendirilmesi ve bu oyunların reklamlarının yapılması yasal sınırları aşmaktadır. Bahis siteleri, kullanıcıları başlangıçta cazip bonuslarla çekebilir, fakat uzun vadede büyük finansal kayıplara yol açabilir ve hukuki sorunlarla karşılaşılabilir.

Erkan Özmen’in sosyal medya üzerindeki etkisi ve bahis dünyasındaki başarısı dikkat çekmeye devam ediyor. Ancak, bahis oyunlarına karşı dikkatli olunmalı ve bu tür riskli faaliyetlerden uzak durulmalıdır.