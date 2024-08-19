Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Türk siyasetinde önemli bir figür olarak dikkat çekmektedir. Bilim tarihçisi olarak da tanınan Baş, siyasi kariyerine Sosyalist İktidar Partisi (SİP) üyesi olarak başlamış ve birçok siyasi sorumluluk üstlenmiştir.

ERKAN BAŞ KİMDİR?

Erkan Baş, 14 Temmuz 1979 tarihinde Batı Berlin'de doğdu. Boşnak bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi; ailesi, II. Dünya Savaşı sonrasında iş gücü açığını kapatmak amacıyla Batı Almanya'ya göç etmişti. İlkokul eğitimini tamamladıktan sonra ailesi Türkiye'ye dönerek İstanbul'a yerleşti. Baş, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı.

Üniversite eğitimine İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde başlayan Baş, politik nedenlerle bu bölümden ayrıldı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimi sırasında, üniversitenin yemekhanesinin özelleştirilmesine karşı eylemlere katıldığı için disiplin cezası aldı ve yüksek lisans eğitimini bırakmak zorunda kaldı. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak dersler verdi.

SİYASİ KARİYER

Genç yaşlarda Sosyalist İktidar Partisi'ne (SİP) katılan Erkan Baş, daha sonra Türkiye Komünist Partisi'nde (TKP) çeşitli görevlerde bulundu. TKP'nin 1 Şubat 2009'da yapılan 9. Kongresi'nde genel başkan olarak seçilen Baş, 2014'te Halkın Türkiye Komünist Partisi'ne (HTKP) geçerek bu partinin genel sekreteri oldu. 2017 yılında Türkiye İşçi Partisi'ni (TİP) kurarak siyasi kariyerinde önemli bir adım attı.

2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) sıralarından milletvekili seçilen Baş, HDP'den ayrılarak TİP'e yeniden döndü. 2021 yılında kapitalizmi ve güncel sorunları ele aldığı "Yaşamak İçin Sosyalizm" adlı kitabını yayımladı. 2024 yerel seçimlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinden belediye başkan adayı oldu; TİP'in %19 oy alarak üçüncü sırada tamamladığı seçimde başarılı olamadı.

ÖZEL YAŞAM

Erkan Baş, Gülçin Baş ile evli olup iki çocuk babasıdır.