Aşırı sıcaklar özellikle sürücüleri olumsuz etkiliyor. Sıcağın etkili olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması istendi.

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, “Son günlerde bölgemizde etkili olan sıcak nedeniyle asfaltlarda erimeler meydana gelebiliyor. Sürücüler sıcak havalarda her zamankinden daha fazla dikkatli olmaları gerekir” dedi.

Yozgat'ta gündüzleri 30-35 derecelere ulaşan hava sıcaklığı özellikle sürücüleri olumsuz etkiliyor. Sıcaklıklarla birlikte özellikle şehirlerarası karayollarında asfaltlarda erimeler meydana geldi. Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, son günlerde etkili olan sıcak hava nedeniyle sürücülere uyarılarda bulundu.



Artan sıcaklar ve tatil için oluşan trafik yoğunluğuna dikkati çeken Başkan Bakıcı, bugünlerde yola çıkacakların daha dikkatli olması ve kurallara daha fazla riayet etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Bakıcı, sıcak havalarda reflekslerin zayıfladığını ve öğle saatlerinde gerekli olmadıkça araç kullanılmamasını tavsiye etti. Özellikle bugünlerde yola çıkacakların daha dikkatli olması ve kurallara daha fazla riayet etmeleri gerektiğine işaret eden Bakıcı, sürücülerin yola çıkarken planlı bir şekilde hareket etmelerini, sabırsız ve aceleci olmamaları gerektiğini söyledi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle karayollarında asfaltlarda erimeler meydana geldiğini söyleyen Bakıcı, “Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak sürücü arkadaşlarımıza sürekli uyarılarda bulunarak, sürücülerin trafikte daha dikkatli ve hız sınırları ile trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz” dedi.

Araçların bakımı konusuna da değinen Başkan Bakıcı, bakım yaptırılmadan kesinlikle özellikle uzun yola çıkılmaması gerektiğini, sürücülerin ve araçtaki yolcuların emniyet kemerini mutlaka takmaları gerektiğini belirterek, “Aşırı hızla araç kullanılmamalı, öndeki araç yeterli ve güvenli mesafeden takip edilmeli. Sıcağın etkisiyle asfaltın erimesinin yolu kaygan hale getirebileceği ve fren mesafesinin uzayabileceği unutulmamalı. Yorgun ve uykusuz olarak yola çıkılmamalı. Yorgunluk ve sıcak hava birleşince kaza kaçınılmaz olabilir. Uzun seyahatlerde zaman zaman araçtan inilerek dinlenilmeli” tavsiyesinde bulundu.

Başkan Bakıcı, aşırı sıcak havalarda, özellikle de 11.00-16.00 saatleri arasında gerekli olmadıkça trafiğe çıkılmamasını da tavsiye ederek, ayrıca uykusuz, yorgun ve alkollü olarak trafiğe çıkılmaması gerektiğini söyledi. Alpaslan Demir