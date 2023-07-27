Yozgat’tan sınava katılacakları da ilgilendiren konu hakkında açıklama yapan ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6 Ağustos'ta uygulanacak 2023-KPSS ÖABT adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. AA