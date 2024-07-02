71 yaşındaki sanatçı, günün en çok merak edilen isimlerinden biri haline geldi. Peki, Erhan Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve şu an ne yapıyor?

Erhan Yazıcıoğlu, Türk tiyatrosunun önde gelen isimlerinden biridir. Televizyon başta olmak üzere birçok projede yer almaya devam eden Erhan Yazıcıoğlu 71 yaşındadır. İşte Erhan Yazıcıoğlu'nun biyografisi:

Erhan Yazıcıoğlu Kimdir?

Erhan Yazıcıoğlu, 9 Temmuz 1951'de doğdu. Babasının karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları’na figüran olarak girdi. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda emekli oluncaya kadar birçok oyunda önemli roller üstlendi. Genç yaşta emekli olduktan sonra, kuruma konuk oyuncu statüsü ile geri döndü. Ayrıca, Tiyatro İstanbul ve Sadri Alışık Tiyatrosu gibi tiyatrolarda konuk oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. Televizyondaki "Seç Bakalım" programıyla da uzun süre adından söz ettirdi. Tiyatronun yanı sıra seslendirme ve seslendirme yönetmenliği yaptı.

Erhan Yazıcıoğlu, 18 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi. Şehir tiyatrolarının 100. yılına özel olarak repertuvara Çürük Temel, Lillian, Kerbela, Cibali Karakolu, On İki Öfkeli Adam oyunlarını ekledi.