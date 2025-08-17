Erhan Alpay Kaç Yaşında ve Nereli?
Erhan Alpay, 24 Nisan 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 40 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan oyuncu, Boğa burcudur ve kökeniyle ilgili olarak bilinen net bir etnik bilgi bulunmamaktadır.
Eğitimi ve Oyunculuk Kariyerine Başlangıç
Erhan Alpay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Pantomim Ana Sanat Dalı Bölümü mezunudur. Oyunculuk eğitimini Şahika Tekand Stüdyosu Oyunculuk Atölyesi ile pekiştirmiştir. Sahne sanatlarına olan ilgisi, hem tiyatro hem de kamera önü performanslarına başarıyla yansımıştır.
İlk Kamera Deneyimi: Devrimden Sonra
Alpay, sinema kariyerine 2011 yılında vizyona giren "Devrimden Sonra" filmiyle adım attı. Bu filmdeki performansı dikkat çekti ve kısa süre içinde televizyon projeleriyle oyunculuk kariyerini genişletti.
Erhan Alpay Hangi Dizilerde ve Filmlerde Oynadı?
Oyuncunun yer aldığı başlıca televizyon dizileri ve sinema filmleri şunlardır:
Televizyon Dizileri
Yürek Çıkmazı (2022) – Caner
Sefirin Kızı (2019–2021) – Akın Vardarlı
Kara Sevda (2015–2016) – Hakan
Analar ve Anneler (2015) – İbrahim
Aşktan Kaçılmaz (2014)
Güzel Çirkin (2013)
Kurtlar Vadisi Pusu (2012–2013) – Ivan
Şeref Meselesi (2014)
Sinema Filmleri
Dargın Kuzenler (2018)
Ev Kira Semt Bizim (2018)
Emanet (2016) – Kaan
Devrimden Sonra (2011) – İvan
Erhan Alpay’ın Sahne Performansları
Sadece ekranla sınırlı kalmayan Alpay, tiyatro sahnesinde de aktif bir isimdir. 2018 yılında sahnelenen “Esaretin Bedeli” oyunundaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiştir.
Fiziksel Özellikleri
Boy: 1.83 cm
Kilo: 78 kg
Burç: Boğa