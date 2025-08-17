Erhan Alpay Kaç Yaşında ve Nereli?

Erhan Alpay, 24 Nisan 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 40 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan oyuncu, Boğa burcudur ve kökeniyle ilgili olarak bilinen net bir etnik bilgi bulunmamaktadır.

Eğitimi ve Oyunculuk Kariyerine Başlangıç

Erhan Alpay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Pantomim Ana Sanat Dalı Bölümü mezunudur. Oyunculuk eğitimini Şahika Tekand Stüdyosu Oyunculuk Atölyesi ile pekiştirmiştir. Sahne sanatlarına olan ilgisi, hem tiyatro hem de kamera önü performanslarına başarıyla yansımıştır.

İlk Kamera Deneyimi: Devrimden Sonra

Alpay, sinema kariyerine 2011 yılında vizyona giren "Devrimden Sonra" filmiyle adım attı. Bu filmdeki performansı dikkat çekti ve kısa süre içinde televizyon projeleriyle oyunculuk kariyerini genişletti.

Erhan Alpay Hangi Dizilerde ve Filmlerde Oynadı?

Oyuncunun yer aldığı başlıca televizyon dizileri ve sinema filmleri şunlardır:

Televizyon Dizileri

Yürek Çıkmazı (2022) – Caner

Sefirin Kızı (2019–2021) – Akın Vardarlı

Kara Sevda (2015–2016) – Hakan

Analar ve Anneler (2015) – İbrahim

Aşktan Kaçılmaz (2014)

Güzel Çirkin (2013)

Kurtlar Vadisi Pusu (2012–2013) – Ivan

Şeref Meselesi (2014)

Sinema Filmleri

Dargın Kuzenler (2018)

Ev Kira Semt Bizim (2018)

Emanet (2016) – Kaan

Devrimden Sonra (2011) – İvan

Erhan Alpay’ın Sahne Performansları

Sadece ekranla sınırlı kalmayan Alpay, tiyatro sahnesinde de aktif bir isimdir. 2018 yılında sahnelenen “Esaretin Bedeli” oyunundaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiştir.

Fiziksel Özellikleri

Boy: 1.83 cm

Kilo: 78 kg

Burç: Boğa