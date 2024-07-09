Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın hayatı, biyografisi ve kim olduğu merak ediliyor. Peki, Ergün Atalay kimdir? İşte detaylar…

ERGÜN ATALAY KİMDİR?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 1954 yılında İstanbul'un Adapazarı ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Donatım İlkokulu'nda tamamladıktan sonra, 1968 yılında TCDD Çıraklık Okulu'ndan mezun oldu.

Kariyerine aynı yıl Adapazarı Vagon Fabrikası'nda başlayan Atalay, 1978 yılında TÜVASAŞ işyeri sendika temsilciliğine seçildi. Sendika çalışmalarıyla öne çıkan Atalay, 1982 yılında Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Mali Sekreterliği'ne, ardından 1992 yılında Şube Başkanlığı'na seçildi.

Demiryol-İş Sendikası Denetim Kurulu üyeliği de yapmış olan Atalay, 1999 yılında Demiryol-İş Sendikası'nın 6. Olağan Genel Kurul'unda Genel Başkanlığa seçildi.

Başkanlık görevine üç kez daha seçilen Atalay, 2002 yılında TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu'nda Genel Eğitim Sekreterliği'ne getirildi. Ardından 20 ve 21. Olağan Genel Kurullarda Genel Mali Sekreterlik görevini üstlendi.

3 Eylül 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile Türk-İş Genel Başkanlığı'na getirilen Ergün Atalay, evli ve üç çocuk babasıdır.