Eren Erdem Kimdir?

Eren Erdem, 14 Ağustos 1986 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eğitim almış, genç yaşlardan itibaren siyasete ilgi duymuştur. 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) milletvekili seçilen Erdem, özellikle insan hakları ve basın özgürlüğü konularındaki çalışmalarıyla tanınmıştır. CHP içinde önemli görevlerde bulunan Erdem, partisinin eski Genel Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmiştir.

Eren Erdem Nereli ve Kaç Yaşında?

Eren Erdem aslen İstanbulludur ve 2024 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. Genç yaşına rağmen Türk siyasetinde önemli bir yer edinmiş olan Erdem, halen aktif olarak siyaset yapmaktadır.

Eren Erdem'in CHP'den istifa etmesi, parti içinde ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, Erdem'in siyasi geleceği konusunda spekülasyonlara yol açmıştır.