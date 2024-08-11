Eren Bülbül’ün kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Eren Bülbül kimdir? İşte detaylar…

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

1 Ocak 2002 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinde doğan Eren Bülbül, 13 çocuklu bir ailenin 10. evladıydı. İkiz kardeşi Gizem ile birlikte Köprüyanı Mahallesi'ndeki mütevazı bir evde büyüdü. Eğitim hayatına Köprüyanı'nda başlayan Eren, ortaokulu Çatak Okulu'nda tamamladı. Sporla yakından ilgilenen Eren, özellikle futbol ve koşuda yetenekliydi. Hayallerinin arasında Güneydoğu'da askerlik yapmak ve sevdiğiyle evlenmek vardı. 2016 yılında babasını kaybeden Eren, ailesine destek olmak için köyde çalışarak aile bütçesine katkı sağladı.

EREN BÜLBÜL NEDEN ÖLDÜ?

11 Ağustos 2017'de, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK militanlarının saldırısına uğradı. Vazelon Manastırı yakınlarında gerçekleşen bu hain saldırıda, Eren dizinden vurularak ağır yaralandı ve kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aynı çatışmada, Ferhat Gedik ise vücuduna isabet eden 41 kurşunla şehit düştü.

Eren Bülbül'ün ölümü, Türkiye genelinde büyük bir üzüntü ve öfkeye yol açtı. Onun adı, ölümünün ardından birçok park, okul, kütüphane ve sosyal tesise verildi. Ayrıca Eren'in hayatını konu alan bir film, 2022 yılında izleyiciyle buluştu. Eren’in annesi Ayşe Bülbül, oğlunun ölümünde ihmaller olduğunu dile getirdi ve oğlunun hayalini gerçekleştiremeden evinin önünde hayatını kaybetmesine duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Trabzonspor taraftarı olan Eren Bülbül, ailesi ve arkadaşları tarafından sevilen ve saygı duyulan bir gençti. Bugün, onun ismi Türkiye'nin kahramanlık hikayeleri arasında gururla anılmaktadır.