Dolar, 20 lira ile güne başlarken, Euro 21,50 seviyelerinde, gram altın ise 1250 lira oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin neticelenmesinin ardından gözler ekonomi piyasalarına çevrildi. Seçim sonrası günde 20 liradan başlayan doların seyri merak konusu olurken, Euro 21,50 seviyelerinde, gram altın ise 1250 liradan alıcı bulmaya başladı.

Uzmanlar, ekonomi verileri, yeni ekonomi yönetimi, Cumhurbaşkanı Kabinesi’ni oluşturacak isimler ve izlenecek ekonomi politikalarının döviz kurlarında değişim göstereceği görüşünde birleşiyor.

Dolar, seçim öncesi Cuma günü 19,9 seviyelerinde, Euro 21,3 seviyelerinde kapatmış, gram altın ise 1249 liradan işlem görmüştü.İGFA