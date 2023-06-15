Erdoğan, asgari ücret görüşmelerinin yapıcı olduğunu belirterek, "Tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir seviyede olacak" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ YAPICI"

Erdoğan açıklamasında, “Bir önceki kabinemizin ülkemize kazandırdığı eser ve hizmetlere yenilerini eklemek üzere hemen işe koyulduk. Arap ve buğday fiyatlarının memnuniyetle karşılandığı görüyoruz. Bundan sonra da çiftçimize destek olmaya devam edeceğiz. Biz bu milletin hizmetkârıyız. Ülkemize on yıllarca hizmet etmiş emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemesini erkene alıyor ve kardeşlerimizi sevindiriyoruz. Asgari ücret komisyonumuz çalışmalara başladı. Görüşmeler yapıcı şekilde ilerliyor. Memur artış oranlarıyla ilgili Meclis sürecini yakında başlatıyoruz. Tüm projelerimizi belli bir takvim çerçevesinde tek tek hayata geçireceğiz. İlgili kurumlara alanında temayyuz etmiş isimleri atadık. Kadınlar yeni dönemimizde de her alanda öncü rol oynamaya devam edecektir. Güçlü kabinemizle, yenilen meclisimizle milletimizin refahını artıracağız. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'i hükümet programını hazırlamak üzere görevlendirdik. Yol haritamızı milletle paylaşacağız” dedi. İHA/Haber Merkezi