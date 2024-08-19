Erdoğan Erdal’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Erdoğan Erdal kimdir? Erdoğan Erdal ve sevgilisi kimdir? İşte detaylar…

ERDOĞAN ERDAL KİMDİR? YENİ AŞKI KİM?

Ünlü model ve oyuncu Sema Şimşek, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Erdoğan Erdal ile Çeşme’de objektiflere yansıdı.

Çeşme'nin popüler plajlarında keyifli bir gün geçiren çift, denize girerken yaşadıkları romantik anlarla dikkat çekti. Sevgilisiyle denizde vakit geçiren Şimşek ve Erdal'ın birbirlerine gösterdiği sevgi dolu anlar, kameralar tarafından anbean kaydedildi.

1994 Best Model of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Sema Şimşek, 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisindeki 'İnci Tataroğlu' rolüyle tanınmıştı.

2001 yılında meslektaşı Burak Hakkı ile evlenip Rüzgar adında bir çocuk sahibi olan Şimşek, 2012 yılında eşinden ayrılmıştı.

Beş yıl önce Erdoğan Erdal ile ilişki yaşamaya başlayan Şimşek, evlilik düşünmediğini belirtmişti. "İlişkimizi göz önünde yaşamak istemiyoruz.

Yaşandığı zaman neler olduğunu da gördük! Evlilik düşünmüyorum. Çünkü biz zaten evli gibiyiz," şeklinde açıklamalarda bulunan Şimşek, özel hayatını mahrem tutmayı tercih ediyor.

Pandemi sürecinin başından itibaren Çeşme’de bulunan Şimşek, Alaçatı'daki popüler bir plajda sevgilisiyle keyifli anlar yaşadı. Çift, uzun süre denizde kalıp birbirlerine öpücükler yağdırarak romantik anlar yaşadı.