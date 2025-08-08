Erdoğan Akdağ Cami Gençlik Çalışmaları Merkezi, Yaz Kur’an Kursu öğrencilerini ağırladı. Yeni Cami Kız Kur’an Kursu ve Şükriye Çınarer Kur’an Kursu’ndan gelen öğrenciler, hem merkezdeki imkânları tanıma fırsatı buldu hem de çeşitli etkinliklere katıldı.

Programa İl Müftü Yardımcısı Gülnihal Bora, Din Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Özel, gençlik koordinatörleri, manevi danışmanlar ve Kur’an kursu öğreticileri katıldı. Bora, öğrencilere “Kudüs bilinci” konulu bir konuşma yaptı.

Gençlik koordinatörleri ve manevi danışmanlar, çocuklarla oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirmelerini sağladı. Program, ikramların sunulmasının ardından sona erdi.