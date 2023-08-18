Uzun yıllar boyunca Boğazlıyan'daki eğitim kurumlarında yöneticilik yapan ve başarılı çalışmalara imza atan Erdem, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevine atandı.

Boğazlıyan'da uzun yıllar boyunca eğitim camiasında gösterdiği liderlik ve başarılı projeleriyle tanınmış bir isim olarak öne çıkan "Kadir Erdem, özellikle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevi sırasında yürüttüğü projelerle ilçede eğitim alanında olumlu etkiler yaratmış ve vatandaşların eğitim olanaklarını artırmıştı.

Erdem'in yeni görevinde de başarılı projeler üreteceği ve eğitim kalitesine katkı sunmaya devam edeceği ve bu atamanın ilçenin eğitim alanındaki gelişimine katkı sağlayacağı önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Kadir Erdem'e yeni görevinde başarılar dileğinde bulundu. Erdem'in bu yeni görevinde de başarılı çalışmalara imza atacağı ve eğitim alanındaki katkılarını sürdüreceği belirtiliyor.

Erdem, hem eğitimdeki bilgi birikimi hem de eğitim alanındaki gönüllülüğüyle tanınıyor. Haber Merkezi