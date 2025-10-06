Erdem Özveren Kimdir?

Erdem Özveren, son dönemde İslami eğitim faaliyetleri, sosyal medya paylaşımları ve Gazze’ye yardım götüren Sumud Gemisi’ndeki aktivist kimliğiyle öne çıkan bir isimdir.

1990 yılında İstanbul’da doğan Özveren, köken olarak Ahıska Türklerindendir. Hem dini eğitimi hem de sosyal medya üzerindeki etkisiyle geniş bir kitle tarafından tanınmaktadır.

Erdem Özveren Kaç Yaşında?

Erdem Özveren, 9 Ağustos 1990 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

Erdem Özveren Nerelidir?

Aslen Ahıska Türkü kökenli olan Erdem Özveren, İstanbul’da doğmuş ve eğitim hayatını burada sürdürmüştür.

Erdem Özveren Evli mi?

Erdem Özveren, Ayşe Özveren ile evlidir ve çiftin iki çocuğu bulunmaktadır.

Ailesiyle birlikte İstanbul’da yaşamaktadır.

Erdem Özveren’in Hangi Cemaat'ten

Erdem Özveren, halen Müdafa-i İslam Hareketi Genel Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Ayrıca, İsmailağa Cemaati ile bağlantılı çalışmalarda bulunduğu belirtilmektedir.

Bu hareket, İslami değerlere sahip çıkma, gençler arasında dini bilinci yayma ve ahlaki yaşam biçimini teşvik etme hedefiyle faaliyet göstermektedir.

Sosyal Medya Etkisi Ve Paylaşımları

Erdem Özveren, son yıllarda sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

Takipçi Sayısı: Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram platformlarında toplam 1,8 milyonun üzerinde takipçisi bulunmaktadır.

İçerik Türü: Siyasi, dini ve güncel konulara değinen videolar ve yazılar paylaşmaktadır.

Facebook Etkisi: Özellikle “ALLAH Katında tek din İslam’dır” başlıklı paylaşımları büyük etkileşim almıştır.

Gündem: Gazze’ye yönelik insani yardım faaliyetleri ve Filistin konusundaki açıklamalarıyla son dönemde sık sık gündeme gelmiştir.

Gözaltı İddiası ve İstanbul Valiliğinden Açıklama

Erdem Özveren’in, Sumud Gemisi görevinden dönüşte gözaltına alındığı yönündeki iddialar sosyal medyada hızla yayıldı.

Ancak bu iddialara İstanbul Valiliği tarafından resmi açıklama ile yanıt geldi.

T.C. İstanbul Valiliği Basın Açıklaması

“Çeşitli sosyal medya mecralarında, Sumud Filosuna katılan vatandaşlarımızdan E.Ö.’nün ‘İsrail’e karşı yürüttüğü boykot çalışmaları nedeniyle gözaltına alındığı’ yönündeki iddialar asılsızdır.

Sumud filosu kafilesi İstanbul Havalimanı’nda devlet yetkilileri tarafından VIP terminalinde coşkuyla karşılanmıştır.

E.Ö. hakkında eşi tarafından 3 Ekim 2025 tarihinde kayıp başvurusu yapılmış olup, bu nedenle yalnızca form düzenlenmiştir. Gözaltı işlemi yapılmamıştır.

Kafile üyeleri, Adli Tıp Kurumu’na yönlendirilmiş ve Valiliğimizce İstanbul’da misafir edilmiştir.

İsrail’in Gazze’deki soykırım ablukasını kırmak için bedel ödemeyi göze alan bu kafileyi İstanbul’da ağırlamaktan onur duyuyoruz.

Gözaltı veya kötü muamele iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.”