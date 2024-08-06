Son dönemde Kadın Milli Voleybol Takımı’nın elde ettiği başarılar, sporcuların özel hayatlarını da merak konusu haline getirdi. Özellikle Eda Erdem Dündar'ın eşi hakkında sorular gündemde. İşte Eda Erdem’in eşi Erdem Dündar ile ilgili detaylar...

EDA ERDEM DÜNDAR'IN SOSYAL MEDYADAKİ POPÜLARİTESİ

Eda Erdem Dündar'ın heykelinin Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na dikilmesi, sosyal medyada büyük ilgi uyandırmıştı. Hem milli takımda hem de Fenerbahçe Opet'te kaptanlık yapan Dündar, başarıları ve sempatikliği ile dikkat çekiyor. Son dönemde kadın voleybol takımımızın başarılarıyla birlikte "Eda Erdem eşi kim?" gibi sorular da sıkça soruluyor.

EDA ERDEM DÜNDAR'IN EŞİ ERDEM DÜNDAR KİMDİR?

Eda Erdem’in eşi Erdem Dündar ile ilgili merak edilen detaylar şu şekilde:

Evlilik: Voleybolcu Eda Erdem, Erdem Dündar ile 24 Temmuz 2011'de evlenmiştir. Çiftin nikahında Violet Duca ve Mehmet Ali Aydınlar şahitlik yapmıştır.

Yaş ve Meslek: Erdem Dündar, günümüzde 42 yaşında olup denizcilikle uğraşmaktadır. Ancak çiftin özel hayatı hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır.

EDA ERDEM KİMDİR?

Eda Erdem, 22 Haziran 1987'de İstanbul'da doğmuştur ve Türk milli voleybolcular arasında önemli bir yer edinmiştir. Orta oyuncu pozisyonunda görev alan Eda Erdem, milli takımın ve Fenerbahçe Opet’in kaptanıdır.

Başlangıç: Eda Erdem, 24 Aralık 2000'de Beşiktaş altyapısında voleybola başlamış, 2004'te A takımına yükselmiştir. Beşiktaş'ta dört sezon oynadıktan sonra 2008 yılında Fenerbahçe’ye transfer olmuştur.

Milli Takım: 2005 yılından bu yana Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nda forma giymektedir ve 300’den fazla maçta yer almıştır.

Kulüp: Fenerbahçe Opet takımının kaptanıdır.

EDA ERDEM’İN BAŞARILARI

Eda Erdem, yıllar boyunca hem Milli Takım’da hem de Fenerbahçe’de sayısız başarıya imza atmıştır:

Avrupa Voleybol Şampiyonası: Üst üste 4 defa “En İyi Orta Oyuncu” olarak Rüya Takım’a seçilmiştir.

Uluslararası Voleybol Federasyonu: 2021 yılında "Tarihin En İyi 100 Oyuncusu" listesinde yer almıştır.

Heykel: 2019 yılında Avrupa Şampiyonası’ndaki Hırvatistan maçında çekilen fotoğrafı, Fenerbahçe tarafından heykel olarak inşa edilmiştir.

Dünya Şampiyonluğu: Kadın Milli Voleybol Takımı’nın kaptanı olarak dünya şampiyonluğu elde etmiştir.

EDA ERDEM VE ERDEM DÜNDAR'IN ÇOCUKLARI VAR MI?

Eda ve Erdem Dündar çifti, 2011 yılında evlenmiştir ve yaklaşık 12-13 yıldır evlidirler. Ancak çiftin çocukları bulunmamaktadır.