Erdal Öz’ün kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Erdal Öz kimdir? İşte detaylar…

ERDAL ÖZ KİMDİR?

Türk yazar ve yayıncı Erdal Öz, 1935 yılında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Tokat Lisesi'nde başladı ve 1953 yılında buradan mezun oldu. Ardından, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1969 yılında tamamladı. Öz, Türk Dil Kurumu'nun yayın kolunda görev alarak edebiyat dünyasına adım attı ve Türk Sinematek Derneği'nin Ankara şubesinde çalıştı.

12 Mart 1971 askeri müdahalesi sonrasında üç kez tutuklanan Erdal Öz, yargılama sonucunda aklandı. Bu süre zarfında Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan gibi devrimci gençlerle tanışarak onların yaşam öykülerini kaleme aldı. Cem Yayınevi’nin çocuk kitapları dizisini yönetti ve 1981 yılında Can Yayınları'nı kurarak yayınevleri arasındaki yerini pekiştirdi.

Edebiyat yolculuğuna şiirle başlayan Öz’ün ilk şiiri, "Rasgele", 1952 yılında İstanbul’daki Kaynak dergisinde yayımlandı. Seçilmiş Hikâyeler Dergisi, Varlık, Yenilik, Yeditepe, Pazar Postası, a, Değişim, Emek ve Cumhuriyet gibi dergi ve gazetelerde şiir, öykü ve eleştirileri yayımlandı. Ayrıca, "a" dergisinin kurucuları arasında yer aldı. 1995 yılında, ünlü yazar Yaşar Kemal ile birlikte Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandı.

Erdal Öz, eserlerinde toplum yaşamının bireylerin iç dünyasına etkilerini duygusal bir üslupla yansıttı. 1970 sonrasında toplumsal gerçekçi bir çizgiye yönelerek, 12 Mart dönemi hukuk dışı uygulamalarla karşılaşan tutukluların yaşamlarından yalın kesitler sundu. Öz, baskı altında kalan bireylerin yalnızlığını, direncini ve umudunu etkili bir duyarlılıkla işledi.

VEFATI

Erdal Öz, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede, yakalandığı akciğer kanseri hastalığından kurtulamayarak 6 Mayıs 2006 günü saat 17:22'de öldü. Şile Mezarlığı'na defnedildi.