Erdal Aslanboğa kimdir?

Erdal Aslanboğa 1982 yılında Balıkesir'de doğdu. 1995 yılında mezbahaya gidip sakatat işine başlamasıyla mesleğe ilk adımını attı. 13 yaşındayken “iki şişle kokoreç” yaparak mesleğe başladığını duyurdu.

Aslanboğa Kokoreç Markasının Sahibi

Aslanboğa Kokoreç” markasının sahibidir ve Balıkesir’de “kuzu kokoreç” denildiğinde akla gelen isimlerden biridir. Kokoreçin sarımı, pişirmesi, lezzet özellikleri gibi tekniklerini gastronomi öğrencilerine öğretiyor; geleneksel sokak lezzetlerini koruma ve aktarma çabası içinde. Kendi işletmesi, gastronomi dünyasında bazı ödüller kazandı.