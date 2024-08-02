Ercüment Tatlıoğlu, Türk asker. Mevcut Türk Deniz Kuvvetleri Komutanıdır.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, 2 Haziran 1960 tarihinde İzmir'de doğdu. Deniz Lisesi'ni 1977, Deniz Harp Okulu'nu ise 1981 yılında tamamlayan Tatlıoğlu, kariyerine TCG Gayret ve TCG Savaştepe muhriplerinde branş subaylığı ve bölüm amirliği ile başladı. 1990-1992 yıllarında Deniz Harp Akademisi'nde eğitim aldıktan sonra, 1992-1994 yıllarında Ege Deniz Bölge Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevini üstlendi.

Tatlıoğlu'nun askeri eğitimi, 1994-1996 yıllarında Silahlı Kuvvetler Akademisi ve ABD'nin Rhode Island eyaletindeki Newport şehrinde Deniz Kurmay Koleji ile devam etti. 1996-1998 yıllarında TCG Kılıç Ali Paşa II. komutanlığı ve 1998-2000 yıllarında TCG Zafer komutanlığı yaptı. 2000-2001 yıllarında TCG Gediz'in ABD'den transferi sırasında geminin ilk komutanı olarak görev aldı.

2001-2002 yıllarında Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevini yürüttü ve ardından Roma'da NATO Savunma Koleji eğitimini tamamladı. 2003-2004 yıllarında Belçika'nın Mons şehrinde NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhında lojistik başkan yardımcılığı, 2004-2006 yıllarında ise SHAPE Komuta Grubu Stratejik Plan Şube Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

Ercüment Tatlıoğlu, Leuven Katolik Üniversitesi'nde "Avrupa Birliği Siyaseti ve Avrupa Birliği Politikaları" dalında yüksek lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ise "Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği" alanında doktorasını tamamladı. 2006-2007 yıllarında 3. Muhrip Filotillası komodorluğu görevinde bulunarak tuğamiral rütbesine terfi etti. 2007-2008 yıllarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı, 2008-2010 yıllarında Moskova Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşeliği, 2010-2011 yıllarında Çanakkale Boğaz Komutanlığı ve 2011-2012 yıllarında Mayın Filosu Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2012 yılında tümamiral rütbesine terfi eden Tatlıoğlu, 2012-2013 yıllarında Amfibi Görev Grup Komutanlığı görevinde bulundu. 2013-2016 yıllarında İstanbul Boğaz Komutanlığı görevini yürüttü ve 2016 yılında koramiral rütbesine terfi etti. 2016-2017 yıllarında Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı yaptı. 19 Ağustos 2017 tarihinde Donanma Komutanı olarak atandı ve 2020'de oramiral rütbesine terfi etti. 4 Ağustos 2022 tarihinde emekli olan Adnan Özbal'ın yerine Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına getirildi.

Ercüment Tatlıoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. 24 Aralık 2021'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.