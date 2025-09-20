Bayegan'ın 125 milyon Euro civarında olduğu bilinen süper lüks yatı da medyada gündem oldu.

İş insanı Ercüment Bayegan'ın adı zaman zaman Türk ve yabancı basında yer alıyor. Ülkemizde yaptığı satın almalarla gündeme gelen Ercüment Bayegan son olarak İstanbul Boağazı'nın en değerli yalısını 1.1 milyar TL bedelle satın almıştı. Son olarak 125 milyon euroluk lüks yatı ile gündeme gelen Ercüment Bayegan kimdir, ne iş yapıyor soruları araştırılıyor…

Ercüment Bayegan Kimdir?

Petrol sektöründe faaliyet gösteren iş insanıdır. Uluslararası düzeyde işler yapan BAYEGAN isimli şirketin sahibidir. Eşi Rüya Bayegan ile birlikte şirket yönetiminin başındadır.

Tam adı Ercüment Cafer Bayegan olan iş insanı Türkiye’de iş dünyasında tanınan bir isimdir.

Ailesiyle birlikte kimya alanında çeşitli faaliyetlerde bulunan şirketlerin sahibidir.

Bayegan ülkemizdeki pek çok sanayi kuruluşlarıyla da iş birliği içindedir.

Ercüment Cafer Bayegan, Bayegan Grup bünyesinde çeşitli yatırımlarda bulunmuş ve bu yatırımları yöneten kişidir.

Ercüment Bayegan, Türkiye’de ve dünyada kimya sektörünün önemli oyuncularındandır.

Bayegan Grup ile uluslararası ortaklıklar ve yatırımlar gerçekleştirmektedir.

Serveti Ne Kadar?

Ercüment Bayegan'ın serveti hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Ancak iş insanının Türkiye'nin en zenginleri arasında olduğu tahmin ediliyor.