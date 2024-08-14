Bursa Yenişehir Belediyesi'nin İYİ Parti'den adayı Ercan Özel olmuştu. Ercan Özel'in bugün AK Parti'ye katılarak rozetini alacak isimlerden olacağı belli olurken siyasetçinin hayatı ve yaşamına dair bilgiler de merak ediliyor. Peki, Ercan Özel kimdir? Bursa Yenişehir Belediyesi başkanı Ercan Özel kaç yaşında, nereli, evli mi?

ERCAN ÖZEL KİMDİR?

Ercan Özel, 1977 yılında Bursa'nın Yenişehir ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra, çeşitli alanlarda aktif rol aldı. Yenişehir Muhtelif Esnaflar Odası'nda görev yaparken, aynı zamanda yerel spor kulüplerinde futbol oynadı. Eğitim hayatını Bursa'da sürdürdü ve Yenişehir/Subaşı İlköğretim Okulu'nda İngilizce öğretmenliği yaptı.

2005 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın-Halkla İlişkiler Uzmanlığı görevine getirilen Özel, 2006 yılında kurulan Kültür A.Ş.'de genel müdürlük ve yöneticilik yaptı. Uluslararası organizasyonlarda aktif rol aldı; Uluslararası İpek Yolu Film Festivali, Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, Uluslararası Bursa Festivali, Bursa Fotoğraf Günleri ve Temaşa-i Ramazan gibi etkinliklerde görev aldı.

Şu anda Yenişehirliler Derneği Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD)'nde yönetim kurulu üyeliği, Bursa Genç Yenişehirliler Platformu Yönetim Kurulu Üyeliği, BAL-GÖÇ Üyeliği, İHH Bursa Şubesi Üyeliği, Yeşil Bursam Derneği Disiplin Kurulu Başkan Vekilliği, Bursaspor Kulübü Kongre Üyeliği, Bursaspor Taraftarlar Derneği Üyeliği, Bursa İçin Güç Birliği Derneği Üyeliği ve Eğridereliler Derneği Üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulunmaktadır.

Evli ve iki kız babası olan Ercan Özel, İngilizce ve Gürcüce dillerini bilmektedir.