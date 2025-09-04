İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Çekmeköy'de bir lokantada yemek yerken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ercan Kayhan Kimdir?

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, meslek hayatı boyunca Çorum, Gebze ve İstanbul Anadolu adliyelerinde çalıştı, birçok önemli davada görev aldı.

Savcı Kayhan, Haziran ayına kadar Gebze'de görev yapıyordu. Kayhan, son olarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 20 Haziran 2025 tarihli kararnamesiyle Hatay Cumhuriyet Savcılığı'na atanmış ancak bu atamaya itiraz etmişti.

HSK itirazı kabul etmiş ve Savcısı Kayhan'ı İstanbul Adalet Sarayı'nda (Çağlayan Adliyesi) görevlendirmişti.

Kayhan Neden Öldürüldü?

İstanbul'da görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayın şüphelisi 19 yaşındaki Mustafa Can Gül’ün üç ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca, Kayhan’ın aynı karede yer aldığı bir fotoğraf ortaya çıktı.

O Dönem Savcı İle Tartışmış

İşletmeye sürekli müşteri olarak giden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın, şüpheli Mustafa Can G. ile işletmede garson olarak çalıştığı dönemde bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştıkları ve aralarında bu nedenle husumetin başladığı tespit edildi.