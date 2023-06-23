Akdağmadeni’nde eski ismiyle Orman Yolu Caddesi yeni ismi ile ise Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, asfalt serimi sonrasında hizmet vermeye başlayacak.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, göreve başladığı günden itibaren diğer çalışmalarının yanı sıra kentin yollarını güvenli hale getirmek ve vatandaşlara daha kaliteli ulaşım hizmeti sunmak için başlatılan cadde yenileme seferberliğinin devam ettiğini söyledi.

Alt yapı çalışmalarını tamamlanan, asbestli içme suyu hatlarını yenileyerek startı verilen eski ismiyle Orman Yolu Caddesi yeni adıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda yapılan çalışmaları aktaran Başkan Yalçın, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından asfalt seriminin de birkaç gün içinde tamamlanacağını ve hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Akdağmadeni halkını hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini dile getiren Yalçın, “Doğalgaz kazı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Ne pandemi, ne de yangın, sel, deprem ve ekonomik hareketlilik gibi bahanelerinin arkasına sığınmadan milletimize hizmet etmenin gayretindeyiz. Yenilenen alt yapı ve üst yapısıyla milletimizin hizmetinde olacak caddemizin ismini de değiştiriyoruz. Aziz milletimize uzun süre hizmet vermiş, ağır sanayi hamleleri, ilçemize attığı demir ve çelik fabrikası temeli ile Kıbrıs Barış Harekâtındaki rolü ve Milli Ekonomi Politikasıyla hafızalara kazınmış, 28 Şubat post-modern darbesiyle görevden el çektirilen, mücadeleci kimliği, nezaket ve zarafetiyle milletimizin gönlünde taht kurmuş, 54. Hükümetin merhum Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca’nın ismini veriyoruz. ‘Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar’ sözünü düstur edindiğim merhum Erbakan Hocamın mekanı cennet olsun. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı milletimize hayırlı olsun” dedi. Ahmet Ayverdi