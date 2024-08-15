Son Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Maç sonrası, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan arasında yaşanan gerginlik, sporseverlerin dikkatini çekti ve Eray Yazgan’ın kim olduğu hakkında detaylı bilgi arayışına yöneltti. Peki, Eray Yazgan kimdir ve kariyerinde hangi önemli adımları atmıştır?

Eray Yazgan, 20 Kasım 1975 tarihinde İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi mezunu olan Yazgan, yükseköğrenim için İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni tercih etti ve burada iktisat eğitimi aldı.

Kariyerine lise yıllarında turizm sektöründe yarı zamanlı olarak başlayan Yazgan, ardından açık hava reklamcılığı alanına adım attı. 2000 yılında Kamera Reklam'da açık hava reklam satış ve pazarlama bölümüyle sektöre giriş yaptı. Daha sonra News Outdoor'da yönetici olarak görev aldı ve 2007-2011 yılları arasında Ströer Kentvizyon’da Satış ve Operasyon Direktörü olarak çalıştı.

Eray Yazgan, şu anda SAS Tanıtım ve Medya Hizmetleri A.Ş. ile Punica Medya ve Sportif Hizmetler A.Ş.'nin kurucusu ve sahibidir. Bu şirketlerde aktif olarak profesyonel yaşamına devam eden Yazgan, ayrıca iyi derecede Fransızca bilmektedir.

GALATASARAY YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KİMLERDİR?

Galatasaray Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri, kulübün yönetiminde önemli roller üstlenen isimlerden oluşmaktadır. Genel Sekreter Eray Yazgan'ın yanı sıra, Galatasaray'da CEO ve diğer yöneticilerin kimlikleri hakkında detaylı bilgilere kulüp tarafından düzenli olarak açıklamalar yapılmaktadır.

Eray Yazgan’ın kişisel hayatına dair detaylar da merak konusu. Yazgan’ın eşi ve ailesi hakkında ise genel bilgiler sınırlı olmakla birlikte, spor ve iş dünyasındaki başarıları ön plandadır.

Bu bilgiler ışığında, Eray Yazgan’ın hem iş dünyasında hem de Galatasaray Kulübü’ndeki rolü daha iyi anlaşılabilir.

ERAY YAZGAN KİMDİR?

20 Kasım 1975 İstanbul doğumlu olan Eray Yazgan, Galatasaray Lisesi 126. devre mezunudur. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nde tamamlamıştır. Henüz lise yıllarında turizm sektöründe yarı zamanlı olarak başladığı çalışma hayatına açıkhava reklamcılığında uzmanlaşarak devam etmiştir. 2000 yılında Kamera Reklam'da başladığı açıkhava reklam satış ve pazarlama kariyerine, News Outdoor'da yönetici olarak devam etmiş; 2007 - 2011 yılları arasında Türkiye'nin öncü açıkhava reklam satış ve pazarlama şirketi Ströer Kentvizyon'un Satış ve Operasyon Direktörlüğünü yürütmüştür.

Halen aktif olarak SAS Tanıtım ve Medya Hizmetleri A.Ş. ve Punica Medya ve Sportif Hizmetler AŞ'nin kurucusu ve sahibi olarak profesyonel hayatına devam etmekte olan Yazgan iyi derecede Fransızca bilmektedir.