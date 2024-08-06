Türkiye'nin dijital dünyasında hızla parlayan yıldızlardan biri olan Eray Durmuş, sahne adı "Era7Capone" ile müzik ve oyun sektörlerinde dikkat çekiyor. Sosyal medya platformlarında adından söz ettiren Durmuş'un hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler haberimizde.

ERAY DURMUŞ KİMDİR?

Era7Capone olarak tanınan Eray Durmuş, 2 Nisan 2000 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğdu. Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan Durmuş, futbol ve müzikle ilgilenmektedir. Müzik kariyerinde Bodrum block, Kan, Para Yapmakta, Bize Payımızı Vereceksin, No Cap gibi parçalarıyla tanınan Durmuş, 2024 yılında ilk albümü "7YEDI"yi çıkardı. Albümünde Jeff Redd, Cakal, Organize, Batuflex gibi isimlerle iş birliği yaptı. Son dönemde Batuflex ile birlikte çıkardığı "CISTAK" parçası büyük ilgi gördü.

ERAY DURMUŞ KAÇ YAŞINDA?

2000 doğumlu Eray Durmuş, 2024 itibarıyla 24 yaşındadır.

Era7Capone Şarkıları:

Cistak

İntihar

İllegale

Blockboys Freestyle

Pır Pır

Spotify Artist (Freestyle)

Kısa Keleş

7/24

Amsterdam

Roman Havası

AIRBNB

Olatlı

Para Yapmakta