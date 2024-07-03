Enver Aysever, 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan Aysever, Doğuş, Yeditepe ve Arel Üniversitelerinde dersler vermiştir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

TİYATRO ÇALIŞMALARI

Lise yıllarında amatör olarak başladığı tiyatro çalışmalarını profesyonelliğe taşıyan Enver Aysever, ilk profesyonel oyunu olan "Durdurulmuş Zamanın Fotoğrafı"nı yazdı ve oynadı. "Tiyatro Çisenti" adlı tiyatro topluluğunun kurucusudur. Yazıp yönettiği oyunlar arasında "Renkler ve Günce," "Yağmurla Gelen Yüzler," "Yabancı'da Camus," "Açık Evlilik," "Dilekçe," "Frankie and Johnny," "Bir İstanbul Masalı," "Şimdi Yaşa Sonra Öde" ve "Ne Kadınlar Sevdim" bulunmaktadır. Ayrıca, "Bebişler Karnavalı," "Renkler Cumhuriyeti," "Beyaz Dişler Ülkesi," "Güneşi Güldüren Soytarı," "Kakaolu Olsun" ve "Yaşamak Güzel Arkadaşım" adlı çocuk oyunlarını yazmıştır.

EDEBİYAT ÇALIŞMALARI

Tiyatrodan sonra edebiyata yönelen Aysever, yazdığı çocuk oyunlarını "Çocuk Oyunları 1" adlı kitapta toplamıştır. Diğer eserleri arasında "Geç Kalmış Romantik" adlı öykü kitabı, "Bir An Bin Parça" adlı romanı, "Nasıl Yazar Olunur" ve "Yaralısın Türkiye" adlı deneme kitapları yer almaktadır. Yazıları "Finansal Forum," "Varlık," "Gösteri," "İnsancıl," "Cumhuriyet" ve "Birgün" gibi gazete ve dergilerde yayımlanmıştır. Remzi Kitap gazetesinde Genel Yayın Yönetmenliği yapmıştır.

TELEVİZYONCULUK KARİYERİ

TV kariyerine TV8'de "Lacivert" adlı edebiyat dergisiyle başlayan Aysever, NTV Radyo'da "Kurşun Kalem" adlı programla devam etmiştir. TV8'de "Haber Aktif" programında "Yazın Aktif" köşesinin sürekli konuğu olmuştur. 2007 yılında SKY Türk'te "Aykırı Sorular" ve "Ayrıntılar" adlı siyasal tartışma programlarını hazırlayıp sunmuştur. SKY Türk'te ayrıca "Siyasal Analiz," "Sokağın Sesi," "Üç Soru İki Yorum" ve "Zamana Karşı" programlarını da hazırlayıp sunmuştur. Kanaltürk televizyonunda "Gündem Demokrasi," "Ters Cephe" ve "Pazar Politika" adlı programlarda yorumculuk yapmıştır.

CNN TÜRK SERÜVENİ

2011-2012 sezonunda SKY Türk'ten CNN Türk'e transfer olan Aysever, Altan Öymen, Nazlı Ilıcak ve Nagehan Alçı ile birlikte "Dört Bir Taraf" adlı programda yorumcu olarak yer almıştır. Aysever, CNN Türk'te "Aykırı Sorular" adlı programı sunmaktadır.

SİYASİ KARİYERİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile aktif siyasete atılan Enver Aysever, 2011 Milletvekili seçimlerinde Mehmet Haberal ve Sinan Aygün gibi sağ görüşlü isimlerin aday gösterilmesine tepki olarak CHP'deki görevlerinden istifa etmiştir. Aysever, CHP Parti Meclisi Üyesiydi.