Türk halk müziğine genç yaşta damga vuran Engin Nurşani, 5 Ocak 1984’te Almanya’nın Krefeld kentinde dünyaya geldi. Müziğe olan ilgisi, babası Aşık Ali Nurşani sayesinde henüz çocukluk yıllarında şekillenmeye başladı. Bağlamayla tanıştığında yaşı çok küçüktü. Müziği sadece bir meslek değil, hayat biçimi olarak gördü. Sahneyle ilk kez genç yaşta tanışan Nurşani, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Kültürel Kökeni

Almanya’da dünyaya gelse de, çocukluğu Anadolu ezgileriyle iç içe geçti. Ailesinin Elbistan kökenli olması, onun halk müziğine olan bağlılığını pekiştirdi. Batı'da yetişmiş bir birey olarak, müziğinde hem Batı dokusunu hem de Anadolu’nun köklü geleneklerini harmanladı. Bu çift kültürlü altyapı, tarzına benzersiz bir zenginlik kattı.

Ömrünü Müziğe Adadı

Akademik eğitim yerine halk müziği yolculuğunu tercih eden Nurşani, bağlamasıyla sahnelerde yetişti. Almanya'da aldığı temel eğitim sonrası üniversiteye yönelmedi. Hayatını tamamen müziğe adadı. Usta-çırak ilişkisiyle büyüdü, babasının izinden yürüdü.

Genç Yaşında Hayatını Kaybetti

Engin Nurşani, 25 Aralık 2020 tarihinde, henüz 36 yaşındayken gırtlak kanserine yenik düştü. Ardında bıraktığı eserler, onun ne kadar derin ve duygulu bir sanatçı olduğunu gösterdi. Ölümü sadece ailesini değil, tüm müzik camiasını yasa boğdu.

Sanat Kariyerinde Derin İz Bıraktı

Nurşani, ilk albümünü 2003 yılında çıkardı. Ardından gelen Sen Nefsine Uyma, Bu Dünya Yalan Dünya, Yaralı ve Aşıklar Meclisi gibi albümleriyle halk müziğine yeni bir soluk kazandırdı. Bestelerinde, halk ozanlığı geleneği modern yorumlarla birleşti.

Ailesi ve Aşk Hayatı

Sanat yaşamında olduğu gibi özel hayatında da sakin ve mütevazı bir duruş sergiledi. Evliydi ve bir çocuğu vardı. Eşiyle birlikte hem Almanya hem Türkiye arasında bir yaşam kurdu. Aile hayatı onun için daima öncelikliydi.

Babasından Kalan mirası

Babası Aşık Ali Nurşani, Türk halk müziğinin usta isimlerinden biriydi. Onun sözleriyle, sazıyla büyüyen Engin, bu mirası taşıma sorumluluğunu her zaman hissetti. Babasının 2010’daki vefatı Engin’in sanatına daha da duygusal bir yön kazandırdı.

Medyadan Uzak Sanatçı Kimliği

Nurşani, sosyal medyada çok aktif olmasa da sahnede gösterdiği performansla dinleyicisinin kalbine dokundu. Twitter hesabı bulunmuyordu. Instagram’da da zaman zaman sahne anılarını paylaşsa da asıl ifadesini müzikle sundu.