Engin Çağlar kimdir, kaç yaşındaydı? Engin Çağlar neden öldü, hangi filmlerde oynadı? İşte Engin Çağlar'ın hayatına yönelik bilinenler nedir?

Film-San Vakfı, kurucu üyeleri arasında yer alan usta sanatçının vefatını duyururken, sinema camiası yasa boğuldu. Türk sinemasını yakından takip edenler Engin Çağlar'ın hayatına dair bilgiler edinmek istedi. Peki Engin Çağlar kimdir, kaç yaşındaydı? Engin Çağlar neden öldü, hangi filmlerde oynadı? İşte detaylar

Engin Çağlar Kimdir?

Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1940’lı yıllarda İstanbul’da doğdu. 1960’lı ve 1970’li yıllarda Türk sinemasının en popüler erkek oyuncularından biri olarak tanındı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik gibi Yeşilçam’ın efsane isimleriyle birçok filmde başrolü paylaştı.

Hem yakışıklılığı hem de beyefendi duruşuyla dönemin “jön” karakterlerinin sembol isimlerinden biri olan Çağlar, “Aşka Susayanlar”, “Tatlı Dillim” ve “Yalnız Adam” gibi filmlerle hafızalara kazındı. Oyunculuk kariyerinin ardından yapımcılığa yönelen sanatçı, sinema sektörüne çeşitli alanlarda katkı sunmaya devam etti.

Engin Çağlar Neden Öldü, Belli Oldu Mu?

Acı haberi, Film-San Vakfı yaptığı açıklamayla duyurdu. Vakıf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Film-San Vakfının Kurucu Üyelerinden ve Türk Sineması’nın & Yeşilçam’ın Değerli Oyuncusu Engin Çağlar’a Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz…