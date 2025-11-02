Türk sinemasının efsane isimlerinden, Yeşilçam’ın unutulmaz jönlerinden Engin Çağlar 85 yaşında yaşamını yitirdi. İstanbul Şişli'de motosiklet çarpması sonucu hastaneye kaldırılan oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karşıdan Karşıya Geçerken Öldü

Şişli'de dün yolun karşısına geçmeye çalışan usta oyuncu Engin Çağlar'a motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan Çağlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Engin Çağlar'ın 1 hafta önce check-up yaptırdığı ve hiçbir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi. Sanatçının ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Engin Çağlar, gelecek hafta Filmsan Vakfı'ndaki başkanlık görevi nedeniyle onur ödülü alacaktı.

Acı haber Film-San Vakfı'nın sosyal medya hesabından şu paylaşımla duyuruldu:

"Film-San Vakfı'nın Kurucu Üyelerinden ve Türk Sineması’nın & Yeşilçam’ın Değerli Oyuncusu Engin Çağlar’a Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz…"

Usta oyuncu bugün Şişli Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Engin Çağlar Kimdir

Engin Çağlar, Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından biridir. 28 Ağustos 1940 tarihinde İstanbul’da doğan Engin Çağlar, 1960’lı ve 1970’li yıllarda Yeşilçam’ın en karizmatik erkek oyuncularından biri olarak tanınmıştır. Asıl adı Çağlan Engin olan sanatçı, “Ses Dergisi Sinema Artisti Yarışması”nda elde ettiği başarıyla sinema dünyasına adım atmıştır.

Yeşilçam döneminde birçok filmde başrol oynayan Engin Çağlar, özellikle Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın gibi dönemin efsane kadın oyuncularıyla paylaştığı rollerle hatırlanır. Romantik, aksiyon ve dram türlerinde pek çok başarılı yapımda yer alan sanatçı, zamanla Türk sinemasının “jön” figürlerinden biri haline gelmiştir.

Oyunculuk sonrası yapımcılık ile de sinemaya katkı sağlamaya devam etmiştir. Yeşilçam dönemindeki unutulmaz performansları sayesinde Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.

Engin Çağlar, Türk sinemasının klasik dönemini yansıtan yapımlarda sergilediği oyunculuk, karizması ve doğal performansıyla sinemaseverlerin hafızasında yer etmiştir. Onun filmleri, bugün hâlâ nostaljik Türk filmi izleyicileri tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Ünlü isim aynı zamanda Film-San Vakfı'nın Kurucu Üyeleri arasında yer almaktaydı.