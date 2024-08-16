Artvin'in Yanıklı Köyü'nde 22 Haziran 1981 tarihinde doğan Engin Avcı, kamu sektöründeki başarısıyla tanınan bir bürokrattır. Eğitim hayatına Artvin'de başlayan Avcı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü birincilikle tamamlayarak akademik alandaki yetkinliğini ortaya koymuştur. Yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sürdürerek bilgi birikimini derinleştirmiştir.

KARİYER BASAMAKLARI VE BAŞARILAR

Avcı'nın profesyonel kariyeri 2006 yılında Türkiye İstatistik Kurumu'nda TÜİK Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Bu dönemde adrese dayalı nüfus kayıt sistemi projelerinde önemli katkılar sağlamıştır. 2008 yılında Samsun Kaymakam Adayı olarak mülki idare hizmetine geçiş yapmış ve kamu yönetimindeki yetkinliğini pekiştirmiştir.

FETÖ SORUŞTURMASI VE KAMU GÖREVİNE DEVAM

2016 yılında Ordu'da FETÖ'nün darbe girişimi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Engin Avcı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bu süreçte, İçişleri Bakanlığı tarafından Amerika'da yönetim sistemini incelemek ve İngilizce dil seviyesini geliştirmek amacıyla bir yıl süreyle görevlendirilmiştir. Avcı, memleketi Artvin'den ayrı olarak bu dönemde yurtdışında yaşamıştır.

KİŞİSEL HAYATI VE AİLE

Evli ve bir çocuk babası olan Engin Avcı, kamu yönetimi alanındaki başarıları ve görev aldığı bölgelerdeki etkin hizmetleriyle tanınmaktadır. Artvin ve Türkiye genelindeki bürokratik başarısı, Avcı'nın kamuda ne denli etkili bir isim olduğunu gözler önüne sermektedir.