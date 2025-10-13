Engin Akyürek, 12 Ekim 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Aslen Erzincan Tercanlı’dır.

Babası memur, annesi ise ev hanımıdır.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek, Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışma programında birinci olarak sanat dünyasına adım attı.

Kariyer Yolculuğu

Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı tv dizisinin kadrosuna katıldı.

2004 - 2007 yılları arasında Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandırdı.

2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı.

2007 - 2008 yılları arasında Atv'de yayınlanan Karayılan adlı tv dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.

2009 yılında Bir Bulut Olsam adlı dizide Mustafa Bulut karakterini canlandırdı.

2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Kerim Ilgaz karakterini canlandırdı.

Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, 2014 yılında vizyona giren Bi Küçük Eylül Meselesi adlı filmin başrolünde yer aldı.

2014 yılında Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolünü paylaştığı Kara Para Aşk adlı dizide Ömer Demir karakterini canlandırdı.

Uluslararası Seul Drama Ödülleri 2015’te “En İyi Aktör” seçilmiştir.

Emmy için “En İyi Erkek Oyuncu” kategorisinde aday olmuştur.

Son Projesi

Netflix, 2025 sonbaharında Türk izleyicisiyle buluşacak yeni dizisi Enfes Bir Akşam ile dikkat çekiyor.

Dizinin başrollerinde ise güzeller güzeli Aslı Enver ve karizmatik oyuncu Engin Akyürek yer alıyor.

Dizi 10 Ekim'de izleyici ile buluştu.