Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışabilir durumdaki engellilerin işgücü piyasasına entegrasyonunu desteklemek ve sosyal rehabilitasyonlarını güçlendirmek amacıyla “Engelsiz İşgücü Uyum Programı'nı başlattı.

Hayata geçirilen program; çalışabilir engellilere bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplin kazandırmayı hedefliyor. Yeşil dönüşüm, sosyal hizmetler, tarihi ve kültürel faaliyetler ile kamu kurumlarının diğer destek faaliyetlerini kapsayan program, engelli bireylerin sosyal rehabilitasyonuna önemli katkılar sağlayacak.

Programa dahil olan çalışabilir durumdaki engelli vatandaşlara iş sağlığı ve güvenliği, bağımlılıkla mücadele, iş arama becerisinin geliştirilmesi, iş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi, kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim, finansal okuryazarlık konularında eğitim verilecek. Böylece katılımcılara yeni beceriler kazanma, sosyal hayata katılma, çalışma disiplinini geliştirme imkânı sunulacak. Ayrıca vatandaşlarımıza engelli iş imkanı ile kendilerini işgücü piyasasında denemeleri için bir fırsat sağlayacak.

Engelsiz İŞKUR Platformu ile Kolay Erişim

Programın uygulayıcısı İŞKUR olacak ve başvurular İŞKUR platformu üzerinden alınacak. Programa başvuru yapmak isteyen, İŞKUR’a kayıtlı olan ve katılım şartlarını sağlayan engelli vatandaşlar, 81 ilde açılacak ilanların yayınlanacağı engelsiz.iskur.gov.tr adresinde yer alan “Engelsiz İUP Başvurusu” butonu üzerinden bulundukları ilde açılan ilanları listeleyip başvuru yapabilecek. Ayrıca programdan engelli bireyler ya da istemeleri halinde başvuru ve katılım şartlarını sağlayan engelli bireylerin anne veya babaları yararlanabilecek. Programdan 10 bin engelli vatandaşın faydalanması hedefleniyor.

Program Detayları ve Ekonomik Destek

Toplam program süresi azami 10 ay olarak belirlenen Engelsiz İUP katılımcılarına, ilk dört hafta haftada 37,5 saat ve beş gün, devam eden haftalarda ise haftada en fazla 22,5 saat ve üç gün işgücü uyum programı uygulanacak olup istihdam piyasasına uyum süreçlerinde çalışma alışkanlığı kazandırılacak. Programda katılımcılara her bir katılım günü için 1.083 TL cep harçlığı toplamda 14 gün için 15.162 TL’ye kadar ödeme yapılacak. Programa katılanların engelli maaşları ve bakım aylıkları kesilmeyecek.

Başvuru şartları ve detaylarına ise İŞKUR internet adresinden ulaşılabilecek.

Engelsiz İŞKUR’da Neler Var?

Engelsiz İŞKUR platformu, engelli bireylerin işgücü piyasasına erişimini kolaylaştırmak ve sosyal rehabilitasyonlarını desteklemek için özel olarak tasarlanmış, tüm engelli vatandaşı kapsayan, erişilebilir ve kullanıcı dostu bir platformdur. Platformda sunulan hizmetler, engelli bireylerin istihdam süreçlerini kolaylaştırmak ve toplumsal katılımlarını artırmak için geniş olanaklar sunuyor. Bunlardan bazıları;

Engelli İş Koçluğu: Engelli bireylere özel iş koçları aracılığıyla birebir rehberlik hizmeti sunuluyor. İş koçları, bireylerin yetkinliklerini ve ilgi alanlarını değerlendirerek uygun iş fırsatlarına yönlendiriyor, kariyer planlamasında destek sağlıyor.

Engelli Hibe Desteği Projeleri: Engelli bireylerin kendi işlerini kurmaları için hibe destek programları tanıtılıyor. Bu projeler, girişimci engellilerin ekonomik bağımsızlık kazanmasına olanak tanıyor.

İlan Takibi ve Başvuru: Engelli bireyler, bulundukları ildeki program ilanlarını kolayca görüntüleyip başvuru yapabiliyor. Platform, ilanlara hızlı erişim ve başvuru süreçlerinde rehberlik sunuyor.

Mesleki Eğitim ve Rehberlik: İş arama süreçlerinde destek, mesleki eğitimler ve sosyal rehabilitasyon odaklı programlar, engelli bireylerin işgücü piyasasına hazırlanmasını sağlıyor.

Engelli Aday Havuz Sistemi: İşverenlerin engelli adaylara kolayca ulaşabilmesi için oluşturulan bir sistemle, engelli bireylerin öz geçmişleri işverenlerle eşleştiriliyor. Bu sistem, uygun iş fırsatlarının engelli bireylere ulaşmasını hızlandırıyor.

Engellilere Yönelik Etkinlikler: Platform, engelli bireylerin sosyal ve mesleki becerilerini geliştirmek için düzenlenen seminerler, atölyeler ve farkındalık etkinliklerini duyuruyor.

Engelli İstihdamında Başarılı İşverenlerin Tanıtımı: Engelli istihdamında örnek teşkil eden işverenler platformda öne çıkarılıyor. Bu, diğer işverenleri engelli istihdamı konusunda teşvik ediyor ve iyi uygulamaların yaygınlaşmasını sağlıyor.

Engelsiz İŞKUR, engelli bireylerin işgücü piyasasına katılımını artırmak ve sosyal rehabilitasyonlarını desteklemek için bireylerin ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanmış olup, kullanıcıların web sitesinde kolayca gezinmesine olanak tanıyor.