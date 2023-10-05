Alına takılan bantta bulunan iki kamera sayesinde görme engelliler yolda yürürken önlerine çıkan engelleri sesli ve titreşimli uyarı ile öğrenebilecek. Ayrıca proje ile görme engelliler alışverişe gittiklerinde almak istedikleri bir tişörtün renginden kumaşına, yaka kısmına kadar tüm detaylar hakkında bilgiler alabilecek. Görme engellilerin günlük işlerini kolaylaştıracak olan proje, yolda yürürken trafik ışıklarının rengini belirleyen bant sayesinde güvenle yollarda yürüyebilmelerine de olanak sağlayacak.

"Bana göz kulak ol" isimli proje TEKNOFEST İzmir'de görücüye çıktı. Proje danışmanı Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Şener Taplak projenin, görme engelli bireyler için yapay destekli zeka gözlük ve işitme engelli bireyler için tasarlanan yazılımla engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak mobil uygulama üzerine oluşturulduğu söyledi. Doç. Dr. Taplak, projenin gündelik ve sosyal yaşamlarında görme engellilere büyük kolaylıklar sunduğunu belirtti.

LEMATEK takım kaptanı Abdullah Dedebaşı, projenin 10 kişilik ekiple hazırlandığını söyledi. "Bana göz kulak ol" projesini görme engeli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için geliştirdiklerini belirten Dedebaşı geliştirdiğimiz cihazda alında bant tarzında alet var. Bu bandın önünde iki kamerası var. Bu kameralar insan gözü gibi çalışıyor. Mesafeyi de ölçerek görme yürürken engellilerin önündeki engellerin tespitini yapıyor." dedi.

KAMERA 3 BOYUTLU TARAMA YAPIYOR, SES VE TİTREŞİMLE UYARIYOR

Kameranın 3 boyutlu bir tarama yaptığını anlatan Dedebaşı, "Yapay zeka sayesinde derinliği tespit ediyor. Sağ ve sol tarafında hoparlör ve titreşim motorları var. Engeli görüyor. Kullanıcıya engelin uzaklık ve yakınlığına bağlı olarak sık ya da daha az titreşimle uyarı verebiliyor. Engelin ne kadar uzak ya da yakın olduğunu titreşim motorundan anlayabiliyor. Bu şekilde görme engelli, engelin ne olduğunu biliyor ve ne kadar mesafe olduğunu uyarıdan duyabiliyor. Kameraların renk tanıma ve metin okuma gibi başka özellikleri de mevcut. Mesela alışverişe gittiğinde tişörtün hangi tip olduğunu ve hangi tip kumaştan yapıldığını, ne renk olduğunu öğrenebiliyorlar." diye konuştu.

YEŞİL IŞIK YANDI, YOLDA ENGEL YOK

Dedebaşı, "Karşıdan karşıya geçerken her yerde sesli uyarı sistemi yok. Bu nedenle bu proje sayesinde görme engelliler karşıdan karşıya geçerken yeşil mi kırmızı mı yandığını kameralar sayesinde öğrenebilecekler. Kameralar yeşil ışık yandığında kullanıcıya, 'yeşil ışık yandı. Yaya geçidinde bir engel yok. Karşıya geçebilirsin' diye uyarıda bulunabiliyor. Metin okuma özelliği de var. Görme engelliler sesli kitap dinliyorlar. Kitap okumak istediklerinde arşivlerinde ne varsa onlarla yetinmek zorunda kalıyorlar. Bu proje sayesinde görme engelliler kameralar sayesinde istedikleri kitabı da okuyabilecekler. Görme engellilerin alışkanlıklarını bozmadan bastonla bu sistemi kullanabilecekler. TEKNOFEST sayesinde projemizi tanıtmak fırsatını bulduk. Bize destek olunursa bu projeyi seri şekilde üretip görme engellilerin gözü olmak istiyoruz." dedi.

Proje danışmanı Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Şener Taplak, LEMATEK takım kaptanı Abdullah Dedebaşı ve ekip üyesi Abdulkerim Akan Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırarak onların umudu olacak önemli bir proje tasarlayan LEMATEK takımını tebrik etti.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat Bozok Üniversitesi olarak öğrencilerimizi projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek ve proje hazırlama kültürü kazandırmak amacında olduklarını söyledi.

Rektör Yaşar konuşmasının devamında: "Gençlerimize yeni ufuklar çizen, vizyon kazandıran bilimsel bilgi ve projelerin vitrine çıktığı TEKNOFEST yarışlarında takımımız büyük beğeni topladı. LEMATEK takımının sağlık, temel bilimler ve mühendislik alanından öğrencilerle ve multidisipliner ekip çalışmasıyla sağlıkla ilgili yapay zekâ teknolojilerine önem vererek bu alana katkı sağladıkları için çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını dilerim” dedi. (Haber Merkezi)