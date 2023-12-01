Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat Şube Başkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Eyüp Uçar, Başkan Yardımcıları Ali Dokuyucu ve Ramazan Ekici’nin katılımı ile yapılan toplantı sonrası 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı ve Hak İş İl Başkanı Ferman Zararsız yaptığı açıklamada “İnsan bu dünyaya insan olma onuruna yaraşır bir hayat sürme ve ‘kendini gerçekleştirmek’ için gelmiştir. Bu amaçla, insan olma onuruyla varlığımızı sürdürürken, bazen doğuştan, bazen hayatta karşılaştığımız olaylar sonucu fizikî ve zihinsel sağlığımızda hayatımızı zorlaştıran engeller oluşabilmektedir. Bu şekilde sürdürülmek zorunda kalınan hayatın da ‘insanca bir yaşam’ olduğu kuşkusuzdur” dedi.

“HER İNSAN, POTANSİYEL BİR ENGELLİ ADAYI”

Her insan, potansiyel bir engelli adayı olabileceğini ifade eden Başkan Zararsız açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Engelliler, en fazla duyarlılık göstermemiz gereken, hayatının ızdıraplardan soyutlanması ve merhametin ötesinde ‘insanca yaklaşımın’ öne çıkması gereken toplum kesimi olmalıdır. Ülkemizde engellilere ilişkin hükümler ile mevzuatımızda ileri bir seviyeye gelmiş olsak da çeşitli sorunlarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Engelli bireylerin eğitim, istihdam, sağlık hizmetlerine erişim, kamu idaresine katılım gibi birçok konuda devam eden önemli sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar hak temelli bir anlayışıyla çözülmelidir. Hak İş olarak, kamu ve özel sektörde işçi statüsünde çalışan engelli işçilerin sendikal mücadeleye dahil edilmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu çabamız, sendikal sorumluluğumuzun bize yüklediği bir görevdir. Konfederasyonumuz, engelli işçilerin, kamuda olduğu kadar özel sektörde de var olabilmeleri için mücadelesine devam edecektir. Bununla birlikte, istihdamda engellilerin daha fazla var olabilmeleri için yetkinlik ve yeterliliklerini ortaya koymada gayret gösteren işyerlerinin desteklenmesini ve iyi uygulama örneği olarak kamuoyuyla paylaşılmasını istemekteyiz. Bu günde, birlikte yaşama ilkesiyle tüm toplum kesimlerini duyarlılığa, yeni adımlar atmaya çağırıyoruz. Bu bilinçle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelsiz bir dünyanın kapılarının aralanacağı gün olmasını diliyoruz. Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası olarak, emeğin kutsallığına inanıyor ve emeğin engellisinin olmadığının altını çiziyoruz. Engelli ve engelli yakını üyelerimizin ve tüm engellilerimizin bu özel gününü kutluyor, kendilerini hayatın her alanında ortaya koydukları emeklerinden dolayı tebrik ediyoruz.”