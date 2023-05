Yozgat Şehir Hastanesi Toplantı salonunda yapılan etkinliğe Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, kurum müdürleri, hastane çalışanları, Çocuk Gelişimi Uzmanı Şüheda Kılıç, İç Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Hamide Taşarslan Erdil ve Derneğe üye aileler katıldı.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, ailelerin sorunlarını dinledi ve çözüm yolları konusunda notları tutarken şöyle konuştu; “Hayatın her aşamasında toplumumuzun adeta vazgeçilmezi olan engellilerimize yaşamı kolaylaştırmak, çeşitli imkanlar oluşturmak, bireysel ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazandırmada sürekli çaba içinde olmamız bizim asli sorumluluklarımızdandır. Bugün burada ailelerimizle konuştup sorunlarını dinledik. Çocuk gelişim uzmanımız Şuheda Hanım da dernek üyelerinin yaşadığı sıkıntıları dinledi notlarını aldı. Bizler, sorumluluklarımızın gereği olarak engelli bireylerimize olan desteklerimizi sadece belirli gün ve haftalarda değil her zaman onların yanında olduğumuzun farkındayız. Gerek hastanemize başvuran engelli bireylerin, gerekse çalışma arkadaşlarımızın her zaman yanındayız. Çalışanlarımızın her zaman en uygun ortamda çalışmaları, yaşamlarını kolaylaştırmak, çeşitli imkanlar oluşturmak olmazsa olmazımızdır. Unutmamalıyız ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli bireylerin “10-16 Mayıs Engelliler Haftası” kutluyor sağlık, mutluluk ve huzurlu bir yaşam diliyorum.”

Yapılan toplantıda Çocuk Gelişimi Uzmanı Şüheda Kılıç, İç Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği üyesi ailelerle yaşadıkları sıkıntılar konusunda karşılıklı bilgi alışverişi yaptı. Ailelerin alabileceği sağlık hizmetlerinin nasıl olduğu hangi uygulamalar yapıldığı konusunda bilgi verdi. Haber Merkezi