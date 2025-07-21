Tolga Murat Balıkçı, protezle başladığı vücut geliştirmede Avrupa, Dünya ve Kainat şampiyonlukları kazandı. En dikkat çekeni ise 2013’te kırdığı Guinness dünya rekoru oldu.

Kaza sonrası kısa sürede 59 kiloya düşen vücut ağırlığını yeniden 80–90 kg aralığına çıkardı.

Tecrübeli rakiplere meydan okudu, engelli kategorisinde değil, genel yarışmalarda ödül aldı.

Şampiyonluklar ve Guinness Rekoru

2009 Estonya’da Dünya Şampiyonu – engelli kategorisi

2010 Litvanya’da Avrupa Şampiyonu ve Slovakya’da “Mr Universe” Kainat Şampiyonu unvanını kazandı.

Aynı yıl Antalya’da IFBB Dünya Şampiyonluğu – tekerlekli sandalye kategorisinde birinci oldu.

2012 Budapeşte’de dünya şampiyonu olarak üçüncü kez tahtına oturdu.

2013 Ağırlık tutmada 1 dakikada 28 saniyelik Guinness dünya rekoru kırarak tarihe geçti.

Ayrıca tekerlekli sandalyede yarışarak kısmen sağlam rakiplerine meydan okudu ve “şampiyonlar şampiyonu” unvanını aldı.

Yeni Başarılara Ulaşmak İstiyor

Foça’da spor salonu işleten Balıkçı, gençlere örnek oluyor ve onları güçlendiriyor. Hedefi ise sporu bırakmadan yeni başarılara ulaşmak.