TÜİK’in açıkladığı eylül ayı enflasyonunun yüzde 4.75, yıllık enflasyonun ise yüzde 61,53 olduğuna dikkat çeken Taşkın, ağustos ayına göre enflasyonda düşüş gözlense de dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklilerinin çarşıya pazara çıkamadığını, marketlerin ise cep yaktığını belirterek, enflasyona tutsak edilen halkın bu sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

Taşkın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklilerinin yoksullaşmasına neden olan enflasyon canavarıyla ciddi mücadele edilmesi gerekiyor. Çünkü enflasyon demek yoksulluk demektir, sosyal hayatın bozulması demektir. Ücretlinin fakirleşmesi, parası olanın haksız zenginleşmesi demektir. Hakkaniyetli ve adil gelir paylaşımı sağlanmadıkça bu düzensizlik bu şekilde sürüp gitmeye mahkûmdur.Her gün yeni zam haberiyle uyanan milletin zamları takip edecek mecali kalmadı. Enflasyon canavarının mağdurları arasında yer alan memur ve memur emeklileri ve hiçbir geliri olmayan vatandaşlar korunmalıdır. Memur ve memur emeklilerinin kayıpları devlet tarafından sübvanse edilmelidir. Yetkililer; elektrik, doğalgaz, ulaşım, ekmek ve diğer temel gıda ve ihtiyaç maddelerine gelen zamları görmelidir. Enflasyon canavarıyla kararlı bir şekilde mücadele edilmeli, ancak dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklileri de korunmalıdır; kayıpları telafi edilmeli, insanca yaşayabilecekleri koşullar oluşturulmalıdır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi vergi oranı yüzde 15’te sabitlenmeli, vergi dilimi yükseltilmeli, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmasını sağlayacak bir sisteme geçilmelidir.” (Haber Merkezi)