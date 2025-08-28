Mali Müşavir Akif Uzbek, Türkiye’de son dönemde enflasyon oranları, borsa piyasasında yaşanan gelişmeler ve ekonomik değişimlere ilişkin gazetemize özel değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisinin, son dönemdeki veriler baz alındığında toparlanma sürecine dair umut verdiğini belirten Uzbek, yapısal kırılganlıkların devam etmemesi için sürecin dikkatle yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Beklentiler İyileşiyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 33,52’ye gerileyerek son 14 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Haziranda yüzde 35,05 olan oran, aylık bazda ise yüzde 2,06 olarak kaydedildi. Üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 24,19’a düşerek maliyet baskılarının azaldığını ortaya koydu.

Uzbek, “Ayrıca ekonomistler, bu gelişmelerin sıkı para politikasının etkilerinin görülmeye başladığını gösterdiğini ifade ediyor” dedi.

Piyasaların Derinleşmesini Destekliyor

Borsa İstanbul’da dalgalanmalar yaşansa da yatırımcı güveninde artış gözlendiğini belirten Uzbek, yabancı sermaye girişleri ve büyük ölçekli şirketlerin sermaye artırımlarının piyasaların derinleşmesine katkı sağladığını söyledi.

Uzbek, uzmanların ayrıca enerji, teknoloji ve ihracata dayalı sektörlerin büyümede de öne çıktığını ifade etti.

“Kontrollü ve Kademeli Bir Yükseliş”

Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinde son haftalarda gerileme yaşansa da toparlanma çabalarının sürdüğünü belirten Uzbek, kurda kontrollü ve kademeli bir yükseliş izlendiğini kaydetti. Uzbek, “Ekonomistler, bu tablonun piyasalarda ani dalgalanmaların önüne geçerek öngörülebilirliği artırdığını vurguluyor” dedi.

“Sermaye Akımlarını Destekleyici Unsur”

Faiz indirimleri ve sermaye hareketlerine de değinen Uzbek, “ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın yılın ikinci yarısında faiz indirimi gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu adımlar, gelişmekte olan ülkelere sermaye akımlarını destekleyici unsur olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullanarak Türkiye’nin jeopolitik konumu ve ticaretteki yeni adımlarının da sermaye girişleri açısından önem taşıdığını dile getirdi.

“Orta Vadede Güçlenmek Mümkün”

Olumlu gelişmelere rağmen kırılganlıkların sürdüğünü aktaran Uzbek, döviz rezervlerindeki oynaklık, küresel ticaretteki riskler ve iç talepteki dalgalanmaların yakından takip edildiğini belirtti.

Bu durumun ise uzmanlara göre, yapısal önlemler alınarak istikrarlı ekonomi yönetimiyle orta vadede güçlenmenin mümkün olduğunu ifade eden Uzbek:

“Türkiye ekonomisinin enflasyondaki düşüş, borsadaki hareketlilik ve küresel sermaye akımlarındaki potansiyel ile toparlanma sürecinde güven tazeledi. Ancak sürdürülebilir büyüme için kırılganlıkların azaltılması ve kararlı adımların devam etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.