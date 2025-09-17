Bakan Şimşek, küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, 2026 yılına kadar küresel ticarette büyümenin yavaşlayacağını ancak bunun Türkiye için fırsatlar da içerdiğini söyledi.

Küresel finansal koşulların iyileştiğini ve emtia fiyatlarının ılımlı seyredeceğini ifade eden Şimşek, Türkiye’nin ihracat avantajına vurgu yaptı.

Şimşek, “İhracatımızın yüzde 62’si serbest ticaret anlaşmalarımızın olduğu 54 ülkeye gidiyor. Bu da korumacılığa karşı önemli bir güvence sağlıyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin borçluluk oranının gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha düşük olduğuna dikkat çeken Şimşek, “Dezenflasyon programı başarılı oldukça sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına döneceğiz ve güçlü büyüyeceğiz” dedi.

Savunma sanayi ihracatının hızla arttığını ve Türkiye’nin bu alanda ilk 10 ülke arasına girebileceğini dile getiren Şimşek, enflasyona ilişkin beklentilerini de duyurdu.

Şimşek, "Yıl sonunda hedefimiz enflasyonun yüzde 30’un altına düşmesidir. Deprem bölgesine yapılan 90 milyar dolarlık harcama enflasyona büyük etki yaptı. Temel ürünlerde enflasyon yüzde 20’nin altında. Yıl sonunda manşet enflasyon yüzde 30’un altına düşecek, biz buna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin risk priminin son 5 yılın en düşük seviyesinde olduğunu hatırlatan Bakan Şimşek, bütçe disiplininin de sürdüğünü belirterek, bütçe açığının önümüzdeki dönemde yüzde 3,5 seviyelerine ineceğini belirtti.