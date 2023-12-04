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TÜİK’in açıklamasına göre kasım ayı enflasyonu yüzde 3.28, yıllık bazda enflasyon ise yüzde 61.98 olarak gerçekleşirken, bağımsız araştırma grubu ENAG’a göre ise kasım ayı enflasyonu yüzde 5.58, yıllık enflasyonu ise yüzde 129.27 olarak açıklandı.

Milyonları ilgilendiren enflasyon verilerinin TÜİK tarafından nasıl hesaplandığının merak konusu olduğunu belirten Taşkın, asgari ücret, memur ve emekli maaş zamlarının enflasyon verilerine göre hesaplandığına dikkat çekerek, daha düşük enflasyonun daha düşük zam anlamına geldiğini söyledi.

Dar ve sabit gelirli memur ve emeklinin yaşam standartlarını düşüren enflasyonun durdurulamadığını ve enflasyonla birlikte cebindeki paranın da yok olup gittiğine vurgu yapan Taşkın, ancak maaş zamlarının kayıpları telafi edici olmadığını söyleyerek şunları ifade etti: “Ne yazık ki enflasyon yükselişini sürdürüyor ve bundan en çok da dar ve sabit gelirli kamu çalışanları ile emekliler zarar görüyor.Temmuz ayında verilen maaş zamları çoktan eriyip gitti. 2024 Ocak ayında verilecek maaş zammı enflasyonun altında kalıyor ve daha çalışanın cebine girmeden eridi. İktidar enflasyon farkını zam gibi açıklıyor! Hâlbuki enflasyon farkı zam değil, geçmiş ayların telafisidir. Memur ve emekli geçim sıkıntısı içinde, kredi kartlarıyla yaşamaya çalışıyor. Dar ve sabit gelirli memur ve emeklinin biraz olsun nefes alabilmesi, içinde bulunduğu yaşam standardının en azından daha da kötüleşmemesi için enflasyona ezdirilmeyecek, yoksulluk sınırının üstünde bir maaş zammı yapılması gerekiyor. Özellikle yılbaşında yapılacak düzenlemelerde tüm ücret gruplarını yakından etkileyen gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesi şarttır. Son on yılda enflasyon artarken vergi dilimi yaşanan kayıpları giderecek ölçüde düzenlenemedi. Vergi dilimi 2018’de asgari ücretin 13 katı iken, 2013’de 11 katına, 2023’de 6 katına düştü. Vergi oranının da yüzde 15’de sabitlenmesiyle dar ve sabit gelirli memur ve emekli rahat bir nefes alabilecektir.”