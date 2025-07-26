Turkuaz Ambalaj sahibi 2015 yılından beri bu işin içinde bulunan Arif Güler, dönemlerde yaşadığı enflasyon nedeniyle zor sıkıntılar yaşadığını dile getirdi.

Son İki Senedir İşler Kötü

Son dönemlere satışların azaldığını ifade eden Güler, “O yıldan bu yana işler oldukça iyiydi ancak son iki senedir, hem piyasa koşulları hem de enflasyon nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sene işler hiç olmadı, diğer yıllara kıyasla önceki dönemler daha iyiydi ama bu yıl neredeyse hiç satış yapamıyoruz” dedi.

Hem Perakende Hem De Toptan

Turkuaz Ambalaj sahibi Arif Güler, “Satışların yine de güncelliğini koruduğunu ve devam ettiği konusunda plastik çatal, tek kullanımlık tabak gibi ürünler var, bunlar hâlâ satılıyor. Bardak, düğün malzemeleri gibi ürünler üzerine de genel çalışmalarımız devam ediyor” ifadeleriyle açıkladı.

Yozgat geneline göre toptan satışların vurgulayan Güler, “Şu anda toptan satışlarımız, özellikle ilçe dışına yaptıklarımız, biraz daha iyi” olduğunu açıkladı.

Yozgat Geneli Satışlar Durma Noktasında

Güler, Yozgat geneli satışların durgun olduğu şu ifadelerde açıkladı; “Ancak Yozgat genelinde ciddi bir durgunluk var. Toptan satışımız var ama perakende işlerimiz tamamen durma noktasında” dedi.

“Ürünlerimiz Gıdayla Temasa Uygun”

Ambalaj ticaretinde güncelliğe önem veren Güler, “Zaten bizim sattığımız ürünlerin tamamı gıdayla temasa uygun malzemelerden oluşuyor. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Teknolojiye de ayak uydurmaya çalışıyoruz. Sürekli yeni ürünler çıkıyor, biz de bunları takip ediyoruz” açıklamalarında bulundu.