Yüksek enflasyonun piyasada zincirleme fiyat artışına neden olduğunu ifade eden Taşkın,enflasyonun piyasayı olumsuz etkilediğine dikkat çekerek engellenmesi gerektiğini söyledi.

Enflasyonun iş ve finans çevrelerini, dar ve sabit gelirli çalışanların ve halkın sosyal yaşantısınıolumsuz etkilediğini söyleyen Taşkın, Türk lirasının aşırı derecede değer kaybetmesine neden olan yüksek enflasyonun gelir seviyeleri arasında büyük bir uçurum meydana getirdiğini,bunun da memnuniyetsizliğe ve çalışma barışının bozulmasına neden olduğunu ifade ederekşunları söyledi: “TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına göre Ocak ayında yüzde 6.65, Şubat ayında yüzde 3.15, Martayında yüzde 2.29, Nisan ayında yüzde 2.39 olarak gerçekleşen 4 aylık toplam enflasyon yüzde 15.21olarak gerçekleşti. 4 ayda çalışanların cebinden yüzde 15.21 oranında azalma meydana geldi. Buoranlar çalışanların zararını gösteriyor. Enflasyonun engellenemediğini, yeterli ve etkiliönlemin de alınamadığını açıkça görebiliyoruz. Enflasyon yükseldikçe zincirleme olarak artanfiyatlar dar ve sabit gelirli kamu çalışanlarını ve vatandaşları yoksullaştırıyor; yaşamstandartlarını iyice düşürüyor, hayat standartları daha da kötüleşiyor. Dolayısıyla kamuçalışanlarının rahatlatılması, enflasyonun altında ezdirilmemesi için Temmuz ayında maaşlara yüzde 100 zam yapılması gerekiyor. Memur ve memur emeklilerinin zorunlu temel ihtiyaçmaddelerine erişiminin sağlanabilmesi açısından bu zam zorunludur. Bugüne kadar yapılanmaaş zamlarıyla memur ve memur emeklileri yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûmedildi. Kamu çalışanlarının çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını temin etme noktasında rencideedilmemesi gerekir. Bugün memur ve memur emeklilerinin yüzde 95’i yoksulluk sınırının altındamaaş alıyor, ancak yüksek vergiyi de bu gruplar veriyor. Halkın ve kamu çalışanlarınınekonomik ve sosyal olarak rahatlatılması açısından az kazanandan az, çok kazanandan çokvergi alınması gerekiyor. Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin vergi dilimi yükseltilmeli, vergi oranı yüzde 15’de sabitlenmelidir. Adil bir ücretlendirme politikasına geçilmelidir. Halkınezilmesini ve yoksullaşmasını sağlayan ekonomik sistem revize edilmelidir.”Haber Merkezi