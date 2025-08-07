Enes Hocaoğulları Kimdir?

23 yaşındaki Enes Hocaoğulları, insan hakları, demokrasi ve özellikle LGBTI+ hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınmış bir aktivisttir. ÜniKuir adlı sivil toplum kuruluşunda Uluslararası İlişkiler Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

Aynı zamanda Avrupa Konseyi'nde 18-30 yaş arası gençleri temsilen Gençlik Delegesi olarak yer alan Hocaoğulları, eğitim geçmişine dair net bilgiler kamuoyuyla paylaşılmamış olsa da, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde birçok etkinlikte aktif rol almaktadır.

Enes Hocaoğulları Neden Tutuklandı?

Enes Hocaoğulları, yaklaşık dört ay önce Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşma nedeniyle 5 Ağustos Salı günü Ankara'da gözaltına alındı. Gözaltı sürecinin ardından çıkarıldığı mahkemede "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla tutuklanmasına karar verildi.

Tutuklama kararı, başta insan hakları savunucuları olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu ve uluslararası platformda tepkiyle karşılandı. Hocaoğulları'nın ifadeleri, demokratik hakların kısıtlandığına yönelik endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Enes Hocaoğulları Ne Dedi?

Enes Hocaoğulları, Avrupa Konseyi dâhil olmak üzere birçok uluslararası mecrada Türkiye'deki insan hakları ihlallerini gündeme getirdi. Yaptığı konuşmalarda özellikle ifade özgürlüğü, demokratik katılım ve azınlık haklarına dikkat çekerek geniş kitlelerin takdirini topladı.

Genç yaşına rağmen cesur açıklamalarıyla tanınan Hocaoğulları, kamuoyunun ilgisini çeken çıkışlarıyla sıklıkla gündeme geliyor. Konuşmalarında özellikle toplumsal adalet ve bireysel özgürlüklerin altını çiziyor.