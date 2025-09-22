Düğün, Antalya’da sadece yakın çevrenin katıldığı sade bir törenle gerçekleşti.

Başak Karahan'ın Eşi Halil Ünlü Kimdir?

Sosyal medya dünyasının sevilen isimlerinden Başak Karahan, uzun süredir gözlerden uzak yürüttüğü ilişkisini resmiyete döktü. Karahan, beş yıllık birlikteliğin ardından Halil Ünlü ile Antalya’da gerçekleştirilen sade bir törenle evlendi.

Halil Ünlü Kimdir?

Başak Karahan’ın eşi Halil Ünlü, kamuoyunda pek tanınan biri olmasa da sosyal medya çevresinde ismi zaman zaman gündeme gelen, oldukça mütevazı bir karakter. Popülerlikten uzak, sade yaşam tarzı ve Karahan’a olan desteğiyle öne çıkıyor.

Özellikle nişanlılık dönemlerinde zaman zaman birlikte görüntülenen çift, medyatik olmaktan çok gerçek bir bağa sahip olduklarını gözler önüne serdi. Halil Ünlü’nün meslek hayatı veya eğitim geçmişine dair açıklanmış bir bilgi bulunmasa da, onun bu süreçte Karahan’ın en büyük destekçisi olduğu gözlemleniyor.

Beş Yıllık İlişki, Sade Bir Törenle Taçlandı

Başak Karahan ve Halil Ünlü, yaklaşık beş yıldır süren birlikteliklerini büyük bir gizlilikle sürdürüyordu. Medyadan uzak durmayı tercih eden çift, ilişkilerini göz önüne sermektense, sağlam bir zemin üzerine kurmayı tercih etti. Düğün töreni ise bu yaklaşımın devamı niteliğindeydi: Antalya’da, sadece aile bireyleri ve yakın dostların katıldığı son derece sade ama zarif bir organizasyonla evlendiler.

Karahan'dan Anlamlı Paylaşım

Evlilik haberini, herhangi bir gösterişli duyuru yerine, Karahan’ın sosyal medya hesabından yaptığı sade bir paylaşım duyurdu. Bu da onun sadelikten ödün vermeyen duruşunu pekiştirdi.